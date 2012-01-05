آرمانهای انقلاب اسلامی به نماد دینی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر بانوان استان افزود: همچنین انقلاب اسلامی نور امید برای همه مسلمانان و حتی کشورهای غیر مسلمان است و بهمن ماه، دهه فجر و در اوج آن یوم الله 22 بهمن سر آغاز این الگوشدن است.

وی ضمن اشاره به آیه 120سوره توبه گفت: در روزهای دهه فجر سال 57 جمع شدن مردم همچون قطره های باران، سیل خروشانی را برای نابودی کفر بوجود آورد و این برای کشور و حکومت اسلامی قدرتی عظیم شد.

مشاور استاندار تاکید کرد: امسال ایام دهه مبارک فجر در آستانه انتخابات گرامی داشته می شود هرچه مردمی تر ، جذابتر و با محتوای عمیق دینی برگزار شود دشمنان را ناامیدتر و مسلمانان زجر کشیده دنیا را به بیداری بیشتر فرا می خواند .

برگزاری همایش استانی با محوریت سازمان جامعه بسیج زنان استان و همکاری دستگاههای عضو کمیته زنان و خانواده ستاد دهه فجر استان، برگزاری مسابقات کتابخوانی در کلیه برنامه های اجرایی دستگاهها در مناسبتهای مختلف با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری در بحث افزایش سرانه کشور در بحث کتابخوانی، برگزاری نمایش عروسکی از سوی حوزه هنری استان با همکاری معاونت فرهنگی بنیاد شهید استان با موضوع همدلی و وحدت با رویکرد ایثار و شهادت و...از جمله برنامه هایی بود که مصوب شد دردهه مبارک فجر امسال به اجرا در آید.