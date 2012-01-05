آرمانهای انقلاب اسلامی به نماد دینی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر بانوان استان افزود: همچنین انقلاب اسلامی نور امید برای همه مسلمانان و حتی کشورهای غیر مسلمان است و بهمن ماه، دهه فجر و در اوج آن یوم الله 22 بهمن سر آغاز این الگوشدن است.
وی ضمن اشاره به آیه 120سوره توبه گفت: در روزهای دهه فجر سال 57 جمع شدن مردم همچون قطره های باران، سیل خروشانی را برای نابودی کفر بوجود آورد و این برای کشور و حکومت اسلامی قدرتی عظیم شد.
مشاور استاندار تاکید کرد: امسال ایام دهه مبارک فجر در آستانه انتخابات گرامی داشته می شود هرچه مردمی تر ، جذابتر و با محتوای عمیق دینی برگزار شود دشمنان را ناامیدتر و مسلمانان زجر کشیده دنیا را به بیداری بیشتر فرا می خواند .
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