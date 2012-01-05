شهرستان شهریار نیازمند 130 میلیون مترمکعب آب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار اظهار داشت: طی چند سال گذشته شهریار به عنوان سرسبزترین شهرستان در استان تهران مطرح بود اما به دلیل کمبود آب با مشکلاتی مواجه شده است.

وی افزود: در واقع در بحث سفره های زیرزمینی، در شهرستان شهریار با کمبود شدید آب مواجه شدیم و سرسبزی باغات و زمین های کشاورزی تاحدودی از بین رفت.

شهریار نیازمند 130 میلیون مترمکعب آب است

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه مقرر شد که پروژه مذکور به منظور تامین بخشی از نیازهای آبی این شهرستان و شهرستانهای قدس و ملارد اجرایی شود.

جوهری ادامه داد: این شهرستان نیازمند 130 میلیون مترمکعب آب است که باید با برنامه ریزی صحیح مشکلات رفع و پروژه های مختلفی در این بخش اجرا شود.

اجرای پروژه انتقال پساب غرب استان تهران در شهریار

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: اجرای پروژه طرح تغذیه مصنوعی در شهرستان شهریار، سهم به سزایی در تغذیه سفره های زیرزمینی دارد که پیش بینی می شود تا سقف 70 میلیون مترمکعب از نیاز آب شهرستان با اجرای این پروژه تامین شود.

وی اعلام کرد: در این زمینه اجرای انتقال پساب غرب استان تهران در شهرستان شهریار نیز می تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند به نحوی که اجرای آن می تواند 100 میلیون مترمکعب آب نیاز این حوزه را برطرف کند.