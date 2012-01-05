امضاء تفاهمنامه بین هواشناسی و مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های موجود در زمینه های فنی، علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل آمار و اطلاعات به امضاء رسید.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان گفت: با اجرای این تفاهم نامه می توانیم توسعه خوبی را در زمینه کشت،داشت و زمان برداشت داشته باشیم.

سید مهرداد حسینی بابیان اینکه بارش برف وباران در سال زراعی جاری در سی سال اخیر بی نظیر بوده است گفت: در سال زراعی 91-90سمنان با7/74 میلیمتر بیشترین و بیارجمند با 39 میلیمتربارندگی کمترین بارش را در این دوره دارند.

در ادمه نیز نصرت الله حسنی رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، ارائه مدلی به صنعت بیمه برای تشخیص تغییرات ناشی از خشکسالی را از مهمترین مزایای این تفاهم نامه برشمرد.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه به مدت پنج سال اجراء خواهد شد گفت: این تفاهم نامه در شش بند تنظیم شده است.