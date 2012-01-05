نشست تخصصی ائمه جماعات مساجد در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست تخصصی ائمه جماعات استان قم با موضوع برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی مساجد برای بانوان، قبل از ظهر پنجشنبه به همت معاونت جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و با حضور امامان مساجد استان قم و حجج الاسلام محمد رضا آشتیانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و محمدی کارشناس مسائل دینی صدا و سیما در محل سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.



در این نشست حجت الاسلام رضا محمدی طی سخنانی به نقش مهم زنان در تربیت جامعه اشاره کرد و افزود: وقتی یک زن تربیت شود در واقع خود او، همسر و فرزندان وی تربیت شده‌اند.



وی با اشاره به موج روز افزون فمنیسیم که همه جامعه را فرا گرفته است گفت: اکنون برخی از محتوای فیلم‌ها و سایت‌ها با تفکر فمنیستی تولید می‌شوند و ائمه جماعات مساجد نقش مهمی در آگاه سازی زنان از این شبهات دارند.



این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هیچ جای قرآن و روایات وجود ندارد که کمال تنها برای مردان است، گفت: در منابع دینی، هر جا کمالی برای مردان نقل کرده برای زنان نیز بیان شده است.



این کارشناس رادیو معارف به وظایف ائمه جماعات برای فراهم کردن فضای حضور بانوان در مساجد و بهره‌ گرفتن از آنان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مساجد مکان نامناسبی به بانوان اختصاص داده می‌‌شود و ائمه جماعات وظیفه دارند فضای فیزیکی، فرهنگی و معنوی در همه ابعاد را برای بانوان در مساجد فراهم کنند.



محمدی در ادامه تأکید کرد: باید آموزش‌‌های تربیتی لازم به بانوان در مسجد ارائه شود تا بتوانند در تربیت بهتر فرزندان در بین خانواده موثر باشند.



در ادامه این نشست تخصصی تعدادی از ائمه جماعات مساجد قم دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در رابطه با موضوع فرهنگی، اجتماعی و حضور بانوان در مساجد مطرح کردند.