اظهار نظر جالب استاندار آذربایجان غربی در باره رئیس موسسه استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای استاندارد استان که با حضور مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد با اشاره به انتخاب مجدد نظام الدین برزگری به عنوان رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور گفت: وی هم اکنون از یک کما خارج شده و باید بر اساس نظر علما تشهدین خود را بخواند.

وی با اشاره به اینکه برزگری بعد از چند روز قرار گرفتن در وضعیت شوک مانند با انتخاب مجدد به عنوان رئیس این موسسه از کما خارج شده است، بیان داشت: باید از این موضوع و نیز اینکه ایشان هم استانی ما هستند برای اخذ اعتبار تجهیز اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان استفاده کرد.

در جلسه روز چهار دیماه شورای عالی استاندارد به ریاست محمود احمدی نژاد، مهدی خورشیدی آزاد دبیر شورای مشاورین رئیس جمهور با حفظ سمت به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده بود.

نظام الدین برزگری مهر ۸۷ با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب شده بود.