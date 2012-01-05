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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

"آلبرتو کاستا":

مشکل نفت آبادان آماده نبودن "فونیکه سی" است

مشکل نفت آبادان آماده نبودن "فونیکه سی" است

آبادان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: یکی از مشکلات ما برای دیدار با داماش این است که از آمادگی فونیکه سی مهاجم خود اطمینان نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو کاستا پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی داماش گیلان و صنعت نفت آبادان اظهار داشت: از فرصت تعطیلات نیم فصل به خوبی استفاده کردیم و به نظر من این تعطیلات برای تیم ما مفید بود. ما در این مدت شناخت خوبی از مجموعه تیم خود به دست آوردیم.

وی در خصوص بازی با تیم داماش گیلان افزود: شناخت خوبی از تیم داماش داریم و در این مدت به خوبی روی نقاط قوت و ضعف این تیم کار کرده‌ایم. داماشی‌ها سرمربی خود را تغییر داده‌اند و به نظر کمی ناشناخته هستند اما در کل باید عنوان کنم که این بازی برای هر دو تیم مهم و حیاتی است.

کاستا تصریح کرد: در نیم فصل، چند بازیکن جدید به ترکیب تیم ما اضافه شده‌اند که بی شک ما را در راه رسیدن به نتایج بهتر در نیم فصل دوم یاری خواهند کرد به همین دلیل احتمالا در مقابل داماش با چند تغییر به میدان خواهیم رفت.

سرمربی صنعت نفت آبادان عنوان کرد: یکی از مشکلات و نگرانی‌های ما این است که فونیکه سی به تازگی از تعطیلات بازگشته و میزان آمادگی وی برای قرار گرفتن در ترکیب تیم برای ما نامشخص است.

بازی دو تیم صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در چارچوب هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1501960

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