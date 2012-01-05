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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

گروسی:

خشکی باغات شهریار تاثیر منفی بر دمای شهر تهران دارد

خشکی باغات شهریار تاثیر منفی بر دمای شهر تهران دارد

شهریار - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد گفت: در صورت عدم رسیدگی به باغات شهریار و تامین آب، این باغات خشک می شوند که به طور قطع تاثیر منفی بر دمای شهر تهران دارد و در واقع اکوسیستم تهران را دگرگون می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار با بهره  گیری از جریان های سیلابی رودخانه کرج اظهار داشت: شهرستان شهریار در بخش کشاورزی دارای رتبه مطلوبی بین شهرستانهای استان تهران است به نحوی که میوه ها و محصولات این شهرستان به دیگر استانها و شهرستانها صادر می شود.

وی افزود: با توجه به وجود باغات و فضای سبز مطلوب در شهریار، این شهرستان ریه تنفسی شهر تهران است که در صورت از بین رفتن باغات شهریار، حداقل 4 درجه دمای شهر تهران افزایش می یابد و این مهم باعث دگرگونی اکوسیستم شهر تهران می شود.

این مسئول عنوان کرد: اجرای پروژه تغذیه مصنوعی دشت شهریار دارای اهمیت فراوانی است که سود آن به شهر تهران نیز می رسد.

گروسی ادامه داد: با توجه به اینکه بادهای شهریار از غرب و شرق وزش دارد، می تواند هوای خوبی را برای شهر تهران به همراه داشته باشد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد اعلام کرد: در این زمینه بحث علاج بخشی دشت شهریار، قدس و ملارد به جدیت پیگیری می شود و در بحث تصفیه خانه ها که قسمتی از منابع آب شهرستان را تامین می کند، نیز وزیر نیرو قولهای مساعدی را داده است.

کد مطلب 1501964

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