امکانات گردشگری فارس برای ایام نوروز تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفر استان، افزود: در ایام نوروز بیش از ظرفیت و امکانات موجود گردشگر وارد محیط فارس می شود.

وی ادامه داد: ظرفیت برد محیط در مکانهای گردشگری وجود دارد که در ایام نوروز بیش از ظرفیت برد اماکن تاریخی و گردشگری میهمان وارد می شود و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که برای همگان امکانات فراهم باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس تصریح کرد: به طور مثال طی 12 ماه سال تلاش برای توسعه فضای سبز تخت جمشید انجام می شود اما این تلاش ها در مدت 13 روز از بین می رود.

فعالی ادامه داد: این روند در حالی است که اگر امکانات لازم این مکانها با احتصاب مدت نوروز طراحی شود در طول سال این امکانات بدون استفاده باقی خواهد ماند.

طرح جامع گردشگری فارس باعث رونق می شود

رئیس جامعه هتلداران فارس نیز در ادامه افزود: میراث فرهنگی و گردشگری استان با این تعداد نفرات و بودجه نمی تواند جوابگوی تعداد زیاد گردشگران ایام نوروز باشد.

حمید سجادیان تصریح کرد: با اجرای طرح جامع گردشگری در استان فارس بسیاری از مشکلات برطرف می شود اما باید توجه داشت که تمامی ارگانها و سازمانهای استان باید برای سرویس دهی مناسب به میهمانان نوروزی استان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری کلان در بحث گردشگری فارس شده یادآور شد: صنعت گردشگری به رسیدگی بیشتر احتیاج دارد که در این راستا اگر حمایت های لازم از سرمایه گذاران این بخش نشود شاهد رکود و عدم تمایل سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود.