۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۳۳

در نظرسنجي اخير شبكه بي بي سي مشخص شد :

اكثر مردم جهان بوش را خطرناك مي دانند

جمع كثيري از مردمي كه در نظرسنجي گسترده بي بي سي شركت كرده اند جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را عامل نا امني جهان و خطرناك مي دانند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حدود نيمي از 21 هزار نفري كه از بيست و يك كشور در نظرسنجي بي بي سي شركت كردند بين كارگزاران بوش و آمريكا وجه تمايزي قائل نشدند.

با گسترش احساس منفي نسبت به بوش افراد شركت كننده در اين نظرسنجي از هيچ كشوري، اعزام نيرو به عراق را توجيه نكرده و از اين اقدام حمايت نكردند.

استيون كول مدير برنامه " رفتارهاي سياسي بين المللي" در دانشگا مريلند كه مديريت اين نظر سنجي را با همكاري شركت گلوبال اسكن برعهده داشته است مي گويد: " احساس منفي نسبت به بوش چنان در سطح بالايي قرار دارد كه اين نگرش و احساس منفي جهانيان نسبت شهروندان آمريكايي كه بوش را مجدداً انتخاب كرده اند نيز تعميم داده شده است و اين به واقع چهره وهم انگيز آمريكا است."

اين درحالي است كه روز گذشته كاندوليزا رايس منتخب پست وزارت امور خارجه آمريكا از سوي جرج بوش در كنگره آمريكا در پاسخ به سوالاتي در مورد برنامه آمريكا در عراق گفت: آمريكا بايد از ديپلماسي هاي بيشتر براي بازسازي هم پيمانان خود بهره ببرد.

از سوي ديگر يكي از وب سايت هاي انگليسي امروز انتخاب مجدد بوش را آلودگي، جنگ و عدم عدالت اجتماعي بيشتر عنوان كرد.

