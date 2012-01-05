کوتاهی در اجرای امر به معروف عواقب وخیمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن حیدری با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه نیروهای انتظامی نیست، تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای همگانی و عمومی است و باید در عمل به این فریضه قرآنی مجدانه تلاش کرد تا شاهد آثار مثبت آن در جامعه باشیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، تساهل و تسامح در زمینه های مختلف امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را امری اشتباه و گناهی نابخشودنی عنوان کرد و افزود: این اقدام باعث بی بند و باری و گسترش منکر در جامعه می شود.



حیدری با اشاره به برخی از مصادیق منکرات از قبیل بد حجابی و تخلفات رانندگی تاکید کرد: برخی از ویدئو کلوپها و عرضه کننده های محصولات صوتی و تصویری که دارای مجوز رسمی نیز هستند متاسفانه با توزیع محصولات مخرب و ضد ارزشی باعث ترویج ابتذال در جامعه می شوند که لازم است اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با آنان برخورد و در صورت لزوم مجوز آن ها را نیز ابطال کند.



وی افزود: امروز وهابیت در کمین جوانان ما نشسته است و دستگاه های مربوطه باید بدون اتلاف وقت، اطلاع رسانیهای لازم را به عمل آورند و جوانان را از نقشه شوم وهابیت آگاه سازند.



حیدری با بیان این نکته که عده ای به اشتباه گمان می کنند که گزارش دادن، خبرچینی و آدم فروشی است، اظهار داشت: گزارش دادن به نهادهای مربوطه علیه یک آدم شرور باید به یک فرهنگ تبدیل شود و مردم این عمل را یک ارزش و وظیفه شرعی بدانند و آن را برابر و آدم فروشی تلقی نکنند، چرا که امام خمینی(ره) در اول انقلاب فرمودند که 36 میلیون نفر، مامور اطلاعاتی داریم و آنها خود مردم هستند و هم اکنون باید گفت که 70 میلیون نفر مامور اطلاعاتی داریم.



وی همچنین ادامه داد: تذکر آحاد جامعه به یکدیگر به صورت زبانی در 90 درصد موارد نتیجه مطلوب می دهد و افراد جامعه این مهم را باید یک وظیفه بدانند.



وی با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که جامعه ای سالم، پویا و متعادل داشته باشیم، اظهار داشت: دستور خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص)، قرآن کریم، تاکید امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و اصل هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر را از ضروریات جامعه کنونی می داند.

