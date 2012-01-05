واردات آزبست از مجاری قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده روز پنج شنبه در افتتاحیه واحد پساب صنعتی و سیستم آنلاین پالایشگاه نفت پارس در پاسخ به این پرسش که چرا واردات آزبست همچنان در کشور ادامه دارد گفت: بر اساس مصوبه دولت از سال 1384 واردات آزبست ممنوع و قرار شد که جایگزین مناسبی برای آن در نظر گیرند. بر همین اساس به کارخانجاتی که ماده اولیه آنها آزبست بود، مهلت داده شد.

وی افزود: آزبست در مواردی مانند لنت ترمز خودروها، لوله سازی، ایرانیت و سایر اقلام استفاده می شود که خوشبختانه بر اساس پیگیریهای سازمان محیط زیست آخرین مهلتی که برای واردات آزبست قائل شدیم شهریور 89 بود و بعد از این مدت وارداتی انجام نمی شود.

به گفته محمدی زاده، با تعاملی که با گمرک در وزارت بازرگانی سابق انجام شد از هرگونه ثبت، سفارش و واردات آزبست جلوگیری شد و خطوط به سمت اصلاح فرایند و جایگزینی رفتند.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: آن مقدار آزبستی که در گمرکات بود وارد انبارها شده و فقط برای لوله استفاده می شود و اجازه هیچگونه مصرف دیگری برای آن داده نشده است.

به گفته وی، اجازه استفاده از آزبست برای لوله نیز تا شهریور 89 بود و چند واحد تولیدی که تا هم اکنون از نظر زیست محیطی آلوده بوده اند، توقیف شده اند.

محمدی زاده تصریح کرد: مجموعه واحدهایی که در سال 89 آلایندگی داشته اند 4 هزار و 175 واحد بود که مشمول جرایم شده و این تعداد از حدود 85 هزار واحد صنعتی که پرونده بهره برداری داشته اند، بوده است یعنی کمتر از 5 درصد که در طول برنامه پنجم این تعداد واحد آلاینده باید اصلاح فرایند انجام دهند.