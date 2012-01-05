بهره وری تامین اجتماعی با ایجاد کارگزاریها بیشتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیری در دومین همایش سراسری روسای شعب مادر و مسئولان کارگزاری های رسمی کشور افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته، هزینه برون سپاری خدمات به کارگزاریهای اقماری و رسمی از بهای تمام شده انجام آن خدمات توسط خود صندوق تأمین اجتماعی کمتر است.

وی بهبود بیشتر کیفیت خدمات و تسهیل آن توسط کارگزاریها را تقویت تعهد و باور قلبی مدیران، تلاش همه ارکان تصمیم گیری برای برون سپاری، توسعه ظرفیت کارگزاریها، ایجاد همدلی و رقابت پذیری، طراحی مکانیزم های صحیح مالی، تدوین و تعیین مبلغ قراردادهای خدمات کارگزاریها در مبنای شاخص های جدید، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی، تغییر پارادایم و بهبود نظام ارزیابی سنتی در اداره فعالیت کارگزاریها و اعطای اختیارات به استان ها دانست.

امیری اظهار کرد: عدم صرفه اقتصادی برای کارگزاران، عدم باور مدیران به کارگزاریها جهت تصمیم گیریها، عدم حضور نمایندگان کارگزاریها در تصمیم گیریها و عدم وجود ساز و کار تضمینی و اجرایی برای استقرار و فعالیت کارگزاریها از جمله عوامل مهم در مسیر توسعه کارگزاریها و در نتیجه بهبود کیفیت و کمیت خدمات است.

وی ادامه داد محدودیت در مقررات و دستورالعمل ها ، رقابتی نبودن فعالیت ها، عدم امکان رقابت با دفاتر پیشخوان دولت و نیز عدم وجود ساختار مناسب کارگزاریها از دیگر نقاط ضعف موجود برای گسترش کارگزاریها و ارتقای خدمات است.



مدیرکل تأمین اجتماعی گلستان اعلام کرد: رضایت مندی مشتری بیشتر شرکای اجتماعی و بیمه شدگان، بهبود نظام عملکرد کار و خدمات و نظام اداری، ارتقای بهره وری نیروی انسانی و سطح دانش آنان و حرکت در مسیر صندوقی دانش مدار و تحول گرا از نتایج مثبت ایجاد و گسترش تعداد کارگزاریهای رسمی است.



وی به چشم انداز بلند مدت ایجاد کارگزاریها نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد مقبولیت بیشتر اداری و کاهش تصدی گری صندوق، کاهش هزینه ها، تجدید ساختار سرمایه به سوی خدمات نوین، استاندارد سازی فعالیت ها، تجدید ساختار سازمانی و ایجاد هماهنگی بین همه سطوح، ساماندهی وضعیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، اشاعه فرهنگ صرفه جویی و گسترش منابع صندوق از جمله اهداف ایجاد کارگزاریها در چشم انداز بلند مدت است.



وی به بیان اهداف اصلی کارگزاریها نیز پرداخت و عنوان کرد: روان سازی امور فعالیت ها، ارتقای سطح رضایت مندی در مخاطبان، افزایش صرفه اقتصادی ، تعمیم و توسعه بیشتر تعداد بیمه شدگان از طریق بازار یابی، پاسخ به نیاز مسئولان، کوچک سازی صندوق و خلق منابع جدید در آمدی از جمله اهداف ایجاد کارگزاریها هستند.



امیری برگسترش برون سپاری بیشتر خدمات به کارگزاریها تأکید کردو گفت: در حال حاضر در کارگزاریها خدماتی نظیر دریافت لیست کارگران و کارکنان، ارائه فیش حق بیمه کارگاه ها، صدور و تجدید دفترچه درمانی بیمه شدگان،‌اخذ مدارک هویتی و شناسائی و انعقاد قرارداد بیمه های اختیاری و جذب بیمه شدگان و معرفی به صندوق صورت می گیرد که با توجه به ظرفیت های موجود و کاهش هزینه های صندوق و افزایش بهره وری لازم است مأموریت های بیشتری به کارگزاریها در انجام خدمات محول شود.



وی ایجاد کارگزاریها و واگذاری فعالیت های اجرایی به آنها را در راستای سند چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصل 29 و 44 قانون اساسی ، ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، برنامه های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سوم، چهارم و پنجم کشور ، قانون نظام ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوبات هیئت وزیران در خصوص برنامه جامع تحول اداری در کشور و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی دانست.



حسین امیری اعلام کرد: رشد و رقابت در ارائه خدمات اجتماعی و بیمه ای، کاهش هزینه ها، رشد سود آوری و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات بیمه ای، ایجاد نوآوری و خلاقیت، استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و فن آوری ها با رویکرد تحول مستمر و متوازن نمودن ساختارهای تشکیلاتی صندوق تأمین اجتماعی از جمله اهداف اصلی واگذاری فعالیت ها به کارگزاریها از دیدگاه صندوق است و برای رسیدن به اهداف مورد اشاره نیاز به ساختار جامع ایجاد و توسعه کارگزاریها و افزایش برون سپاری ها است.



مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان در خاتمه گفت: ایجاد و گسترش کارگزاریها در عصر حاضر که عصر شتاب تحولات محیطی است امری الزامی و اجتباب ناپذیر است و بی شک حضور کارگزاریها یکی از ابزارهای مهم دوام و بقای صندوق تأمین اجتماعی است و می تواند نقش این صندوق را در هزاره سوم پر رنگ کند.