چاههای غیرمجاز فیروزکوه به منابع آب زیر زمینی آسیب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیار در همایش بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان شهرستان فیروزکوه که صبح پنج شنبه در تالار میلاد فیروزکوه برگزار شد، افزود: البته برای رفع مشکل کشاورزان، صدور مجوز برای چاههای با کاربری کشاورزی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: پنج جلسه در حوزه بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال 90 با دعوت از نمایندگان بهره برداران این حوزه برگزار شده که مهمترین مصوبات این جلسات، بحث اعتبارات عمرانی است و تلاش شده تا این مصوبات برای بخش کشاورزی شهرستان به طور کامل کاربردی باشد.

طرح آبیاری تحت فشار فرصتی طلایی برای بهبود مدیریت تولید و منابع آبهای زیر زمینی است

این مسئول تأکید کرد: طرح آبیاری تحت فشار نوین، فرصتی طلایی برای بهبود مدیریت تولید و منابع آبهای زیر زمینی توسط بهره برداران است که 85 درصد اعتبارات اجرایی این طرحها توسط دولت و مابقی آن به صورت وام و با ضمانت صندوق حمایت از کشاورزان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه روحیه مشارکت و همکاری در بخش کشاورزی منطقه کمرنگ است و برای رفع این معضل، کشاورزان باید با راه اندازی تعاونیهای قوی در بخشهای مختلف، به مدیریت هر چه بیشتر تولیدات خود بپردازند.

در صورت عدم همکاری و اهتمام کشاورزان، هیچ گونه اتفاق اساسی نمی افتد

معاون فرماندار فیروزکوه تأکید کرد: 35 کیلومتر پوشش انهار، برنامه ریزی برای عملیاتی ساختن 35 کیلومتر دیگر در این حوزه و برنامه هایی در زمینه لوله گذاری در انهار اجرایی شده که نیروی اساسی در این بخش کشاورزان هستند و در صورت عدم همکاری و اهتمام آنان، هیچ گونه اتفاق اساسی نمی افتد و ترتیب اثری به درخواست متقاضیان داده نخواهد شد.

وی ادامه داد: لایروبی رودخانه "ساواشی" به عنوان مسکنی برای مناقشات و منازعات همه ساله افراد در مناطق "جلیزجند" و "کلفور" بر سر استفاده از آب این رودخانه، به صورت کوتاه مدت مطرح است که اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان برای انجام این امر مهم مصوب شده است.

اسفندیار بیان داشت: احداث سد "واشی" با گنجایش هشت میلیون متر مکعب، برنامه بلند مدت مدیریت شهرستان برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت کشاورزی این مناطق است.

فرهنگ خرده مالکی عامل اصلی غیر اقتصادی بودن کشاورزی فیروزکوه است

وی ادامه داد: غیر اقتصادی بودن فعالیت کشاورزی در فیروزکوه به علت حاکمیت فرهنگ خرده مالکی است.

این مسئول تصریح کرد: شهرستان فیروزکوه از پتانسیل بسیار بالایی در زمینه های کشاورزی، گردشگری و صنعتی برخوردار است که سالانه در بخش کشاورزی، کارگروه ها و جلسات متعددی برای رفع مشکلات کشاورزان برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تصویب 12 میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی استان تهران در فیروزکوه خبر داد و افزود: با اعتبارات تخصیص یافته، به زودی جهشی در وضعیت کشاورزی شهرستان به وقوع خواهد پیوست.