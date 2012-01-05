96 درصد فرایند انتخابات در دماوند و فیروزکوه الکترونیکی است/ 135 شعبه اخذ رأی

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 25 فرآیند انتخابات در شهرستان، 24 فرآیند آن الکترونیکی بوده و تنها یک مورد آن که فرایند اخذ رأی است، به صورت دستی اجرا می شود.

وی افزود: این حوزه انتخاباتی به چهار حوزه فرعی "دماوند"، "رودهن"، "فیروزکوه" و "ارجمند" تقسیم می شود که تمام دست اندرکاران در این حوزه ها برای برگزاری انتخاباتی بدون شائبه و با مشارکت حداکثری مردم فهیم دماوند و فیروزکوه تلاش می کنند.

برگزاری انتخاباتی بدون شائبه و با مشارکت بالای مردم در دستور کار ستاد انتخابات دماوند و فیروزکوه است

فرماندار شهرستان دماوند گفت: برگزاری انتخاباتی بدون شائبه و با مشارکت بالای مردم فهیم در دستور کار ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه قرار گرفته است.

وی با تشریح اقدامات انجام شده و در حال انجام ستاد انتخابات نهمین دوره نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، افزود: یکی از اهداف مهم ستاد انتخابات شهرستان دماوند فراهم سازی زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات نمایندگی مجلس است.

قاسمی تصریح کرد: از آنجایی که مردم ما ثابت کرده اند که درانتخابات این دوره نیز همچون دوره های قبل پرشور مشارکت می کنند، با عنایت خدای متعال انتخاباتی سالم و مطلوب را با حضور پرشکوه مردم همانند انتخاباتهای گذشته برگزار خواهیم کرد.

135 شعبه اخذ رأی در دماوند و فیروزکوه

این مسئول با بیان اینکه در این حوزه، 135 شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است، افزود: درصدد برگزاری انتخابات قانونمند و با امنیت کامل در تمام سطوح هستیم.

وی ادامه داد: فرایند های انتخاباتی مربوط به اقداماتی چون نام نویسی نامزدهای انتخاباتی، برقراری ارتباط با ستاد انتخاباتی کشور، تعیین صلاحیت داوطلبان و غیره است که در حوزه انتخابیه شهرستان های دماوند و فیروزکوه به اجرا خواهد رسید.

فرماندار دماوند افزود: هم اکنون هیئتهای اجرایی و نظارت مرکزی شهرستان در حال بررسی صلاحیت ثبت نام شدگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه هستند.

مردم، مسؤلان اصلی برگزاری انتخابات هستند

قاسمی فرزاد با بیان اینکه فرمانداری مجری بوده و مسؤلان اصلی برگزاری انتخابات، مردم هستند، تصریح کرد: وظیفه هماهنگی و حفظ وحدت رویه متناسب با حوزه های سیاسی و حاکمیتی در بخش انتخابات در هر شهرستان با تلاش نیروهای فرمانداری شهرستان و حوزه های انتخابات انجام می شود ولی در برگزاری انتخابات نقش اصلی بر عهده مردم است که در همه امور و بخشهای انتخابات حضور دارند.