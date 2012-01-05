بخش گلیداغ مراوه تپه در انتخابات مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: قانونگرایی و امانت داری دست اندرکاران انتخابات باعث اعتماد و مشارکت بیشتر مردم و برگزاری انتخابات سالم خواهد شد.

وی اظهار داشت: مراجعه به آرای مردم و مشارکت مردم بر امور کشور از آرزوی این مردم بود که بوسیله نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت.

کرمانی با اشاره به نقش مشارکت مردم در صحنه ها افزود: میزان مشارکت مردم بیانگر اعتماد آنان به نظام و خنثی شدن نقشه های شوم دشمن خواهد شد.



وی در پایان افزود: بمناسبت دهه مبارک فجر در سال جاری ادارات برق، مخابرات، جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن و تامین اجتماعی این شهرستان رسماً فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.

