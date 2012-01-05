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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

کرمانی:

بخش گلیداغ مراوه تپه در انتخابات مستقل است

بخش گلیداغ مراوه تپه در انتخابات مستقل است

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپه با بیان مستقل شدن بخش گلیداغ در انتخابات گفت: به دلیل مستقل شدن بخش گلیداغ تمهیدات لازم برای افزایش شعبات اخذ رأی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: قانونگرایی و امانت داری دست اندرکاران انتخابات باعث اعتماد و مشارکت بیشتر مردم و برگزاری انتخابات سالم خواهد شد.

وی اظهار داشت: مراجعه به آرای مردم و مشارکت مردم بر امور کشور از آرزوی این مردم بود که بوسیله نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت.
 
کرمانی با اشاره به نقش مشارکت مردم در صحنه ها افزود: میزان مشارکت مردم بیانگر اعتماد آنان به نظام و خنثی شدن نقشه های شوم دشمن خواهد شد.

وی در پایان افزود: بمناسبت دهه مبارک فجر در سال جاری ادارات برق، مخابرات، جمعیت هلال احمر، بنیاد مسکن و تامین اجتماعی این شهرستان رسماً فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
 
مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
 
کد مطلب 1501996

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