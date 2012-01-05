طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بزودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده روز پنج شنبه در افتتاحیه واحد پساب صنعتی و سیستم آنلاین پالایشگاه نفت پارس، در خصوص طرح قبلی جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلانشهر کشور گفت: بنده اعتقاد ندارم طرحی که قبلا مصوب شده بود شکست خورده است.

وی افزود:‌ طرح قبلی کاهش آلودگی هوا در برخی از آیتمها توفیق 100 درصد داشت مانند طرح گازسوز کردن موتورهای دو زمانه و همچنین گازسوز کردن واحدهای صنعتی و خودروهای عمومی که بالغ بر 2 میلیون خودرو در این طرح گازسوز شدند.

محمدی‌زاده اظهار داشت:‌ در ارتباط با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا کنون یک میلیون و 200 هزار خودرو از رده خارج شده‌اند بنابراین طرح قبلی کاهش آلودگی هوا در برخی بخشها ضعیف عمل کرده و در مجموع ما توفیق این طرح را 40 تا 45 درصد ارزیابی می‌کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست عنوان کرد:‌ همچنین طرح قبلی کاهش آلودگی هوا در حوزه فرهنگسازی توفیقات ضعیفی داشته اما روند آلایندگی تاثیرگذار بوده و آلاینده‌هایی مانند منوکسید کربن و ازن امسال نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: ما فقط در خصوص ریزگردها آن هم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون مشکل آلایندگی داریم و وضعیت آیتمهای دیگر نیز همگی بهتر شده است.

محمدی‌زاده تصریح کرد: طرح جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلانشهر کشور در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و طی چند روز آینده این طرح ابلاغ می شود. البته ابلاغ آن مستلزم ابلاغ رسمی دولت است.