انتقال نیرو از تهران به استان البرز نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور خواست تا در انتقال نیروهای تهران به این استان بازنگری ویژه ای داشته باشد.



وی اظهار داشت: استان تازه تأسیس البرز نیازمند توجه درتصمیمات کلان کشوراست.



آجرلوبیان کرد: در آینده نزدیک هزار و300 نفر در آزمون استخدامی شرکت خواهند کرد و این امر منجر به تغییر وضعیت آنها خواهدشد؛ در صورتی که اولویت از نظر ما نیروهای بومی استان است و مادر این خصوص ازمسئولان امر خواستار عدالت در استخدام ها هستیم تا حق نیروهای بومی ضایع نشود.



آجرلو گفت: نیروهای استان البرز خواستار تعیین تکلیف خود هستند؛ تا با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.



قانون ممنوعیت جذب نیرو در استان تازه تأسیس البرز کارایی ندارد



این نماینده در بخش دیگری قانون ممنوعیت جذب نیرو در استان تازه تأسیس شده را عملی ندانست و گفت: این قانون در استانهایی قابلیت اجرا دارد که ساختار آنها شکل گرفته است؛ اما در استان تازه تأسیس البرز با شهرستانهای تابعه آن که اکنون نیازمند نیروی انسانی است این قانون اجرایی نخواهد بود.



وی افزود: هم اکنون شهرستانهای این استان در حالی از فقدان نیروی انسانی رنج می برند که قانون ممنوعیت جذب برعملکرد آنها سایه افکنده است.



نماینده مردم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور خواستیم مجوز استخدام برای کارگروه مدیریت بحران صادر شود، اما فروزنده گفت به دلیل شکل گیری جدید این کارگروه این امکان وجود ندارد.