سکوت در برابر حوادث تروریستی عراق مغایر صلح و ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در خصوص انفجارهای امروز در کاظمین و شهرک صدر بغداد، که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از مردم عراق شد، این اقدامات را نشانگر اهداف خائنانه علیه مردم مسلمان عراق و تلاش فتنه گران برای ایجاد درگیری فرقه ای در این کشور مهم منطقه دانست.

وی افزود این قبیل اقدامات هیچگونه خللی در مسیر تلاشهای دولت و ملت عراق در تثبت و تحکیم ثبات و امنیت و نیل به پیشرفت و رفاه مردم بصیر و مقاوم عراق وارد نخواهد ساخت.

معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقائی اضافه نمود: به یقین کسانی که در ورای چنین اقداماتی قرار دارند در مسیر مطالبات دشمنان منطقه و همچنین تسری نا امنی به منطقه تلاش می کنند و سکوت برخی کشورها در قبال این قبیل اعمال تروریستی مغایر تحقق صلح و ثبات منطقه ای است.

وی افزود: اطمینان داریم که مردم و مسئولان جمهوری عراق با درایت و اقتدار، گامهای استوار خود را در مسیر تحکیم امنیت در این کشور تداوم خواهند بخشید.