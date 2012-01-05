سد نرماب 15 درصد آب های سطحی گلستان را تنظیم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر پنجشنبه در بازدید از این سد افزود: با احداث این سد گامی بلند در توسعه اقتصادی شرق گلستان برداشته می شود.

وی هدف از احداث این سد را تامین آب شرب و همچنین کنترل سیلاب، اشتغال زایی، تحول در صنعت گردشگری و توریسم منطقه اعلام کرد و مهمترین هدف آن را تامین آب 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دانست که کمک شایانی به توسعه شرق استان می کند.

حیدریان بیان داشت: سد نرماب با ارتفاع 60 متر و حجم مخزن 115 میلیون متر مکعب به حجم تنظیمی 178 میلیون متر آب با اعتباری بالغ بر 4500 میلیارد ریال از نیمه فروردین امسال کار اجرایی آن شروع شد.

ضیایی مدیر این طرح ملی نیز گفت: تاکنون عملیات اجرایی سد با اولویت تجهیز کارگاه, تونل های انحراف آب توسط شرکت مهندسی سپا سد در حال انجام است و عملیات اجرایی احداث جاده دسترسی به تاج سد و جایگزینی روستاهای بالادست و بخشی از تونل انتقال آب چهل چای توسط پیمانکار مربوطه با پیشرفت 50 درصد در دست اجرا است.



وی افزود: تاکنون جهت اجرای اولویت های اجرایی سد نرماب حدود 130 هکتار از اراضی خریداری شده است.



وی در ادامه افزود: در خصوص اسکان مجدد روستاهای جنگلده بالا و جنگلده پایین شرکت آب منطقه ای مراحل اجرایی شدن عملیات زیرساخت در سایت جدید و واگذاری قطعات مسکونی به اهالی دو روستای مذکور را با همکاری استانداری و دستگاه های اجرایی در دست پیگیری دارد.

ضیایی بیان داشت: مطالعات اسکان مجدد روستاهای پس پشته و محمد زمان خان نیز که در محدوده مخزن سد قرار دارند نیز در دست مطالعه است.



سد نرماب که بر روی رودخانه ای به همین نام کار عملیات اجرایی آن در اولین سال 90 توسط شرکت آب منطقه ای استان با حضور مهندس نامجو وزیر نیرو افتتاح شد به عنوان بزرگترین سد مخزنی خاکی استان گلستان است که در 16 فروردین سال جاری کار اجرایی آن آغاز شد .