کری دنیزلی را در زمین جواب خواهیم داد/ موافق جدایی کرار نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال در نشست خبری قبل از دیدار مقابل سپاهان اصفهان که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: دیدار استقلال مقابل سپاهان همیشه جدال دو مدعی فوتبال ایران بوده است.

وی در ادامه افزود: سپاهان از کادر فنی بسیار خوب و بازیکنان پرتوانی برخوردار است و با توجه به اینکه اردوی بسیار مناسبی را در کیش برگزار کرده‌اند مطمئنا با آمادگی کامل به دیدار ما خواهند آمد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: اما به یاد داشته باشید که ما استقلال هستیم و همیشه در مواقع سخت با همت بازیکنان و هواداران که یار دوازدهم ما محسوب می‌شوند، توانسته‌ایم بر تیم‌های بزرگ غلبه کنیم.

مظلومی مشکل اصلی استقلال در دیدار مقابل سپاهان را محرومان و مصدومان این تیم عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در این دیدار چند بازیکن تاثیرگذار خود را در اختیار نخواهیم داشت. آندرانیک تیموریان تا دو هفته دیگر در تمرینات ما حضور نخواهد داشت، میلاد میداووی به تازگی شروع به دویدن کرده و در این دیدار نمی‌توانیم از او استفاده کنیم، خسرو حیدری و محسن یوسفی وضعیت مبهمی دارند و امشب مشخص خواهد شد که آیا آنها به بازی فردا خواهند رسید یا خیر.

وی افزود: با وجود تمام این مشکلات هواداران مطمئن باشند که ما برای ارائه یک بازی خوب پا به میدان خواهیم گذاشت و تنها هدف‌مان کسب پیروزی و گرفتن سه امتیاز این دیدار است.

پرویز مظلومی در خصوص بازیکن سالاری در تیم استقلال و مسائل پیش آمده بین مجتبی جباری و کرار جاسم که تا به امروز بحث مطبوعات بوده است، گفت: اصلا قبول ندارم که در استقلال بازیکن سالاری وجود داشته باشد. متاسفانه کرار یکسری مشکلات دارد که با توجه به اینکه این مسئله یک مسئله خانوادگی است نمی‌توانم آنها را بیان کنم اما من طی جلساتی که در دو روز گذشته با مدیرعامل و مسئولان باشگاه داشته‌ام از آنها خواسته‌ام که به کرار اجازه جدایی ندهند.

"با توجه به شرایط امروز استقلال تاکید دارم که جاسم کرار در استقلال بماند"، سرمربی تیم استقلال با بیان این جمله ادامه داد: جباری در رختکن پس از بازی مقابل سایپامهر کرج قسم خورده بود که اگر کرار در استقلال بماند از تیم ما خواهد رفت اما پس از اینکه ما با او صحبت کردیم، حتی از بازگشت کرار استقبال کرد و گفت که دیگر هیچ مشکلی با این بازیکن ندارد اما مشکلات کرار باعث شد تا وی در تمرینات استقلال حضور پیدا نکند.

مظلومی افزود: در این مدت درخواست‌های زیادی از تیم‌های مختلف داشته‌ایم تا کرار را جذب کنند اما با توجه به رفتن مجیدی و درگیر بودن در سه جام، من از باشگاه خواسته‌ام تا هر طور شده این بازیکن را حفظ کنند تا وی در نیم فصل برای ما بازی کند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "آیا بحث حضور کرار در شاهین بوشهر جنبه سیاسی دارد و اینکه نمایندگان بوشهر در مجلس شورای به دنبال این هستند تا این بازیکن را به بوشهر بیاورند؟"، گفت: فکر نمی‌کنم که چنین موضوعی صحت داشته باشد اما تعجب می‌کنم که چرا به یکبار شاهینی‌ها به دنبال جذب کرار افتاده‌اند! من به هواداران اطمینان می‌دهم که تمام تلاش خود را خواهم کرد تا کرار در استقلال بماند و بتواند برای ما مثمرثمر باشد.

سرمربی تیم استقلال تهران در خصوص حضور حسین علوی، بازیکن تربیت یزد در جمع آبی پوشان و اینکه گفته می شود بدون هماهنگی با وی این بازیکن به استقلال پیوسته است، گفت: علوی در ابومسلم شاگرد من بوده است و در جریان امضای قرارداد با این بازیکن بوده‌ام.

وی افزود: این بازیکن به دلیل بیماری پدرش دیگر قادر نبود در یزد بماند و به همین دلیل به تهران آمده و با توجه به شناختی که ما از وی داشتیم با او قرارداد امضا کردیم. علوی باید مدتی در کنار تیم باشد و با ما تمرین کند، آن وقت در خصوص حضورش در میدان این کادر فنی است که تصمیم خواهد گرفت.

مظلومی در ادامه و در خصوص پیوستن "الونگ الونگ" و "جی لوید ساموئل" به تیم استقلال گفت: هر دو بازیکن با ما قرارداد بسته‌اند، البته باید یادآوری کنم که ساموئل هنوز با ما تمرین نکرده و قطعا حضورش در دیدار با سپاهان منتفی است اما احتمال دارد الونگ الونگ که چند روزی است با ما تمرین کرده در صورت نیاز در این دیدار به میدان برود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سئوال که "آیا هادی زرین ساعد با توجه به حضور مهدی اسلامی از استقلال جدا خواهد شد؟"، گفت: زرین ساعد دروازه بان ماست و همچنان در خدمت تیم استقلال خواهد بود.

مظلومی در ادامه و در خصوص دیدار استقلال مقابل سپاهان گفت: تلاش می‌کنیم تا سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم و با قدرت سپاهان را شکست دهیم اما شرایط برای من بسیار سخت است چون تنها 16 بازیکن در اختیار دارم که چیدن 11 نفر از بین آنها در زمین بسیار برایم مشکل است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در ورزشگاه آزادی بازی می‌کنیم بر سپاهانی‌ها غلبه خواهیم کرد. ما می توانیم برنده این دیدار باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا لیدرهای استقلال قهر کرده‌اند و دیگر به ورزشگاه نمی‌آیند، گفت: مطمئن باشید چنین چیزی صحت ندارد و سوتفاهمی بیشتر نبوده است. ما هیچ مشکلی با این عزیزان نداریم و همیشه حمایت خوبی از طرف کانون هواداران از هواداران استقلال داشتیم اما فکر می‌کنم مسئله تغییر نام "کانون هواداران" به نام "کانون مشوقین" باعث ایجاد سوتفاهم شده است.

مظلومی در پایان و در خصوص صحبت‌های مصطفی دنیزلی، سرمربی پرسپولیس که گفته بود سرخپوشان در دربی آینده بازنده نخواهد بود، گفت: الان راجع به دربی هیچ صحبتی نمی‌کنم و اصلا کری خوانی بلد نیستم اما ما کری خود را در زمین نشان خواهیم داد و تلاش می‌کنیم تا این بازی را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم.