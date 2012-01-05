به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور رفت و هفته اول از دور برگشت اولین دوره رقابت‌های ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد. در هفته پنجم هیئت ووشوی استان مرکزی 9 بر 4 نتیجه را به هیئت ووشوی قم واگذار گرد و "شینگ یی چوان" در پیکار با هیئت ووشوی لرستان به برتری 7 بر 2 دست یافت.

همچنین در هفته اول از دور برگشت مسابقات ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور هیئت ووشوی خراسان رضوی با نتیجه 11 بر 2 لرستان را شکست داد و "شینگ یی چوان" هم طی یک دیدار نزدیک با نتیجه 7 بر 6 هیئت ووشوی قم را از پیش رو برداشت.

بدین ترتیب در پایان هفته اول از دور برگشت مسابقات ووشوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم هیئت ووشوی قم همچنان با 9 امتیاز و تفاضل 20+ در صدر جدول قرار دارد. هیئت ووشوی خراسان رضوی با 9 امتیاز و تفاضل 8+ در تعقیب صدرنشین است و "شینگ یی چوان" نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل 3- رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

در این رده بندی هیئت ووشوی استان مرکزی با 6 امتیاز و لرستان با سه امتیاز چهارم و پنجم هستند.