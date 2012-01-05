فارس باید رتبه دوم جذب گردشگر نوروزی کشور را کسب کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفر استان فارس افزود: فارس باید در نوروز سال 91 جلوه ای دیگر برای میهمانان داشته باشد.

وی ادامه داد: گردشگران باید تغییرات را در استان مشاهده کنند که در این راستا تمامی مسئولان و دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی صحیح ارائه کنند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه مدت اقامت گردشگران در استان فارس رضایت بخش نیست، گفت: طبق آمار مدت زمان حضور گردشگران در استان 2.5 روز است که با توجه به پتانسیل های بالای فارس این رقم باید افزایش داشته باشد.

صادق عابدین تصریح کرد: مدت زمان حضور میهمانان در استان بیانگر این مطلب است که فرصتهای مناسب تفریحی و اقامتی در فارس وجود ندارد که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وضعیت هتلهای استان در خور فارس نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش اصناف در جذب و افزایش طول حضور میهمانان نوروزی و گردشگران در استان یادآور شد: اصناف باید در ایام نوروز مدت زمان بیشتری را به فعالیت و کار اختصاص دهند تا علاوه بر کسب درآمد برای خود، خدمات مناسب به میهمانان نیز ارائه شود.

استاندار فارس ادامه داد: گردشگری که وارد استان فارس می شود خرید ویژه ای را مد نظر قرار نمی دهد در حالیکه سوغات استانهای دیگر مشخص است.

صادق عابدین تصریح کرد: اصناف باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که گردشگران مدت زمان و هزینه بیشتری را برای بازار اختصاص دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی استان فارس باید برنامه های مختلفی را به مناسبت ایام نوروز مد نظر قرار دهند، گفت: با برنامه ریزی و تقسیم کار مناسب از موازی کاری جلوگیری خواهد شد و از طرفی مسئولیت هر دستگاه و ارگان نیز مشخص می شود.

استاندار فارس افزود: با همکاری دستگاه های مختلف مجموعه زندیه در ایام نوروز جلوه ای دیگر پیدا خواهد کرد.