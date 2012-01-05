35 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در یزد احداث شد

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9 ماه سال جاری افزون بر 35 هزار و 500 متر شبکه جمع آوری و شبکه اصلی فاضلاب در سطح شهرهای یزد، تفت، اردکان و میبد احداث شده است.

وی افزود: از این میزان 15.5 کیلومتر لوله گذاری در شهر یزد، 10 کیلومتر در اردکان، هفت کیلومتر در میبد، سه کیلومتردر تفت به قطرهای 200 تا 900 میلیمتر با اولویت زیر پوشش قرار دادن پروژه مسکن مهر اجرا شده است.

حسینی اعتبار این لوله گذاری ها را افزون بر 10 هزار و 850 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار از منابع داخلی و عمرانی تامین شده است.

حسینی همچنین یادآور شد: در هشت ماه نخست امسال بیش از هزار و 500 فقره انشعاب فاضلاب به مشترکان یزد واگذار شده است.

وی اظهار داشت: با افزایش 10 درصدی انشعاب فاضلاب در هشت ماه امسال انشعاب مشترکان فاضلاب شهر یزد به 24 هزار و 500 فقره رسید.

حسینی ادامه داد: تاکنون 96 هزار نفر از جمعیت شهر یزد زیر پوشش شبکه فاضلاب این شهر قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر اردکان از مهر ماه امسال آغاز شده است، عنوان کرد: هم اکنون فاضلاب جمع آوری شده در سطح شهر یزد در تصفیه خانه موجود این شهر تصفیه می شود.

وی عنوان کرد: هر سال افزون بر دو هزار فقره انشعاب به انشعابات فاضلاب شهر یزد افزوده می شود.

حسینی بیان داشت: ظرفیت تصفیه خانه شهر یزد 75 هزار نفر است که مدول دوم آن برای استفاده بیشتر مشترکان در حال ساخت است.