3000 هزار اظهارنامه صادرات و واردات در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلایر ظهر پنجشنبه در جلسه شورای استاندارد آذربایجان غربی با بیان اینکه طی این مدت دو هزار و 945 اظهارنامه وارداتی و 185 گواهینامه صادراتی صادر شده است، افزود: همچنین 606 پروانه کاربرد علامت استاندارد و 19 مجوز کاربرد علامت استاندارد صادر شد.

وی با اشاره به نمونه برداری پنج هزار و 625 مورد از محصولات تولیدی آذربایجان غربی، اظهار داشت: همچنین یک هزار و 493 مورد بازدید فنی، 14 مورد آزمون باسکول ثابت و همکف و هفت هزار و 644 مورد نمونه توسط اداره کل و آزمایشگاههای همکار مورد آزمون قرار گرفت.

مدیر کل موسسه و استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه 125 گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور در استان از ابتدای سالجاری تا کنون صادر شده است، بیان داشت: 166 مورد وسایل سنجش مورد آزمون قرار گرفت.

جلایر با اشاره به بازنگری استانداردهای تدوین شده هر پنج سال یکبار، ادامه داد: واحدهای تولیدی می توانند استانداردهای جدید بر اساس وضعیت منطقه و کیفیت مواد اولیه به ویژه در حوزه صنایع غذایی به این اداره پیشنهاد تا استاندارد جدید تدوین شود.

این مسئول با اشاره به وجود 154 سردخانه میوه با رتبه اول در سطح استان، گفت: از این تعداد 80 واحد گواهی استاندارد دریافت کرده و همچنین 427 گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور صادر شده است.

وی از بررسی دو هزار و 950 نازل سوخت در سطح استان خبر داد و افزود: 41 مورد بازدید ازجایگاههای سوخت گاز طبیعی انجام و در این راستا 16 هزار و 205 نازل معیوب تعمیری و 15 هزار و 485 نازل تعویضی تشخیص داده شدند.