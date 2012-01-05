قاطعیت فرمانداری در زمینه توجه به سرانه آموزشی شهرکها

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار اظهار داشت: در حوزه آموزش و پرورش باید اقدامات اعتقادی انجام شود تا دانش آموزان جذب برنامه های مختلف در این بخش شوند.

وی از آمادگی فرمانداری برای رفع مشکلات در حوزه آموزش و پرورش شهرستان شهریار خبر داد و افزود: در این زمینه فرمانداری قاطعیت و اهتمام ویژه ای را در بخش توجه و تامین سرانه های آموزشی در شهرک های مسکونی دارد.

شهرک سازان به تامین سرانه های آموزشی دقت کنند

این مسئول عنوان کرد: در شهرک های جدید الاحداث باید تامین سرانه های آموزشی و احداث مدارس و مراکز فرهنگی در نظر گرفته شود و جزء تعهدات شهرک ساز قرار گیرد.

جوهری ادامه داد: در این زمینه جلسات مختلفی با شهرداران و شوراهای اسلامی شهرستان شهریار برگزار و به این مهم تاکید شده است.

شهرداری ها عملکرد شهرک سازان را رصد کنند

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: اگر شهرک سازان به تامین سرانه های آموزشی در شهرک های مسکونی و مسکن مهر دقت و توجه ویژه نداشته باشند، از سوی شهرداری ها این مهم به آنها گوشزد خواهد شد.

وی از توجه ویژه دولت به مباحث آموزش و پرورش اعلام کرد: برای رفع مشکلات این بخش در شهرستان نیازمند سرعت و توجه ویژه مسئولان هستیم.

ارتباط والدین با معلمان مدارس افزایش یابد

این مسئول در بخش دیگری افزود: در بحث انجمن اولیا و مربیان در مدارس، باید ارتباط اولیا با معلمان و مسئولان مدرسه افزایش یابد و به ارائه راهکارهای مختلف آموزشی بپردازند.

جوهری اظهار داشت: تربیت صحیح دانش آموزان باید دغدغه اصلی والدین باشد، چون این دانش آموزان باید نسل های آینده را تربیت کنند و جامعه اسلامی را بسازند.

اداره کل آموزش و پرورش غرب استان تهران در شهریار مستقر شود

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان برخی از شهرستانهای استان تهران یک دهم جمعیت دانش آموزان شهرستان شهریار است، اعلام کرد: در این زمینه مشکلات موجود در این بخش طی نامه ای به وزیر آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی عنوان کرد: برای رفع مشکلات و افزایش انسجام در امور، پیشنهاد شده است که اداره کل آموزش و پرورش غرب استان تهران در شهرستان شهریار مستقر و ایجاد شود تا بتوان تمامی امور را در این حوزه رسیدگی کرد.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر دانش آموزان شهرستان شهریار در بخش های مختلف آموزشی، خلاقیت و ... حائز رتبه های استانی و کشوری هستند.