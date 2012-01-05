افزایش معتادان در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از اعتیاد با شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد ظهر پنجشنبه با حضور تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، مدیران دستگاههای اجرایی، فرید براتی معاون پیشگیری و درمان مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، افشار مدیرکل بهزیستی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

سید سعید اسکویی در این همایش اظهارداشت: باید با استفاده از همه امکانات موجود، بهورزان، پزشکان و پرستاران مشکلات و آسیب های اعتیاد را شناسایی و برای حل آن اقدام کنیم.

وی افزود: ضرورت آموزش مهارتهای زندگی و تصمصم گیری را یادآورشد و گفت: در این دوره های آموزشی پنج هزار و 200 نفر از والدین، 480 نفر از دانشجویان و دو هزار و 91 نفر از رابطان بهداشتی، 86 مربی رابطان، 500 بهورز، 80 پزشک شرکت کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: آموزش مهارت فرزند پروری و شناسایی انواع مواد مخدر برای والدین از دیگر کارهای انجام شده در حوزه علوم پزشکی است که آموزش پیشگیری از الکل نیز امسال اجرا شده است.

اسکویی اظهارداشت: اجرای جنگ هنری، ارسال پیامک و نصب بنر، ساخت و پخش تیزرهای تلویزیونی و راه اندازی مرکز گذری در مرکز شهید بلندیان از دیگر کارهای انجام شده است.