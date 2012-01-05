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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

اسکویی:

افزایش معتادان در جامعه نگران کننده است

افزایش معتادان در جامعه نگران کننده است

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: افزایش معتادان در جامعه نگران کننده است و باید برنامه های پیشگیرانه با مشارکت والدین با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از اعتیاد با شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد ظهر پنجشنبه با حضور تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، مدیران دستگاههای اجرایی، فرید براتی معاون پیشگیری و درمان مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، افشار مدیرکل بهزیستی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.
 
سید سعید اسکویی در این همایش اظهارداشت: باید با استفاده از همه امکانات موجود، بهورزان، پزشکان و پرستاران مشکلات و آسیب های اعتیاد را شناسایی و برای حل آن اقدام کنیم.
 
وی افزود: ضرورت آموزش مهارتهای زندگی و تصمصم گیری را یادآورشد و گفت: در این دوره های آموزشی پنج هزار و 200 نفر از والدین، 480 نفر از دانشجویان و دو هزار و 91 نفر از رابطان بهداشتی، 86 مربی رابطان، 500 بهورز، 80 پزشک شرکت کردند.
 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: آموزش مهارت فرزند پروری و شناسایی انواع مواد مخدر برای والدین از دیگر کارهای انجام شده در حوزه علوم پزشکی است که آموزش پیشگیری از الکل نیز امسال اجرا شده است.
 
اسکویی اظهارداشت: اجرای جنگ هنری، ارسال پیامک و نصب بنر، ساخت و پخش تیزرهای تلویزیونی و راه اندازی مرکز گذری در مرکز شهید بلندیان از دیگر کارهای انجام شده است.
کد مطلب 1502052

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