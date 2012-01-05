انتخابات رای به حاکمیت الله متجلی در ولایت فقیه است

علی شیرین زاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت الهی و ارزشهای ناب اسلامی همگی متجلی در ولایت فقیه و ولی فقیه بوده و حضور حداکثری مردم در انتخابات، مصداقی خواهد بود از ذات الهی و ولایت مداری به واسطه پذیرش حاکمیت خدای یگانه که مردم آن را باور داشته و برای بیان آن همواره در صحنه حضور داشته اند.

وی افزود: مردم ایران به ویژه جوانان، چه در عرصه جنگ و جهاد و چه در زمینه های سیاسی همواره الگو و نماد همه جهانیان در پیروی از مقام ولایت و خط رهبری بوده و به همین دلیل معنای کلمه الله در کشور ما غنا یافته و کشور ما همواره زیر پرچم ولی فقیه و تحت حاکمیت خداوند و ولایت آقا امام زمان از گزند توطئه های بیگانگان در امان مانده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات پیشین اظهار داشت: مردم ایران همواره برای بیان محور ارزش های خود که همانا تبعیت از رهبری است در صحنه حاضر بوده و بی شک انتخابات پیش رو نیز با حضور گسترده مردم، خط بطلانی بر توطئه های بیگانگان و نقشه های شوم آنها در کمرنگ جلوه دادن فضای انتخاباتی کشور عزیزمان.خواهد بود.

وی وظیفه همه نهاد ها و مدیران و مسئولان را خدمتگزاری صادقانه و شبانه روزی به مردم عنوان کرد و گفت: پاسخگوی به حمایت و حضور همه جانبه مردم ایران اسلامی، بی شک به کار گرفتن همه قوا و تجهیزات به بهترین وجه برای خدمتگزاری صادقانه به آنها تحت لوای ولایت خواهد بود.