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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

شیرین زاد در مهر عنوان کرد:

انتخابات رای به حاکمیت الله متجلی در ولایت فقیه است

انتخابات رای به حاکمیت الله متجلی در ولایت فقیه است

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی گفت: انتخابات، رای دادن به شخص نبوده بلکه مردم با حضور در انتخابات به حاکمیت الله، متجلی در ولایت فقیه رای خواهند داد.

علی شیرین زاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت الهی و ارزشهای ناب اسلامی همگی متجلی در ولایت فقیه و ولی فقیه بوده و حضور حداکثری مردم در انتخابات، مصداقی خواهد بود از ذات الهی و ولایت مداری به واسطه پذیرش حاکمیت خدای یگانه که مردم آن را باور داشته و برای بیان آن همواره در صحنه حضور داشته اند.

وی افزود: مردم ایران به ویژه جوانان، چه در عرصه جنگ و جهاد و چه در زمینه های سیاسی همواره الگو و نماد همه جهانیان در پیروی از مقام ولایت و خط رهبری بوده و به همین دلیل معنای کلمه الله در کشور ما غنا یافته و کشور ما همواره زیر پرچم ولی فقیه و تحت حاکمیت خداوند و ولایت آقا امام زمان از گزند توطئه های بیگانگان در امان مانده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات پیشین اظهار داشت: مردم ایران همواره برای بیان محور ارزش های خود که همانا تبعیت از رهبری است در صحنه حاضر بوده و بی شک انتخابات پیش رو نیز با حضور گسترده مردم، خط بطلانی بر توطئه های بیگانگان و نقشه های شوم آنها در کمرنگ جلوه دادن فضای انتخاباتی کشور عزیزمان.خواهد بود.

وی وظیفه همه نهاد ها و مدیران و مسئولان را خدمتگزاری صادقانه و شبانه روزی به مردم عنوان کرد و گفت: پاسخگوی به حمایت و حضور همه جانبه مردم ایران اسلامی، بی شک به کار گرفتن همه قوا و تجهیزات به بهترین وجه برای خدمتگزاری صادقانه به آنها تحت لوای ولایت خواهد بود.

کد مطلب 1502054

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