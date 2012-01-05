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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

ممشلو در گفتگو با مهر:

تبدیل اراضی شیبدار گلستان به باغ 50 سال طول می کشد

تبدیل اراضی شیبدار گلستان به باغ 50 سال طول می کشد

گرگان - خبرگزاری مهر: مجری طرح تبدیل شیبدار به باغات مثمر گلستان گفت: با روند فعلی و مدیریت کنونی به نظر می رسد 50 سال طول می کشد که تمامی اراضی شیبدار استان به باغات مثمر تبدیل شود.

امرالله ممشلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گونه های زیتون، گردو، فندق و توت از گونه های پیشنهادی برای استفاده در اراضی شیبدار است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در بیش از 20 هزار هکتار از اراضی شیبدار استان اجرایی شده است.

ممشلو عنوان کرد: تاکنون 21 میلیارد تومان برای اجرای این کار در استان هزینه شده است.

وی گفت: قرار بود طی یک برنامه 7 ساله از ابتدای سال 82، بیش از 75  هزار هکتار از اراضی شیبدار استان به باغات مثمر تبدیل شود.

ممشلو گفت: مشکل اصلی در اجرای این طرح مشکل تأمین آب برای باغات و وجود مزارع لم یزرع و کم بازده است.

وی عدم همراهی مردم با اجرای این طرح  را نیز یکی دیگر از مشکلات اجرای این طرح بر شمرد.

مجری طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر گفت: این طرح با هدف جلوگیری از تخریب و فرسایش و حفظ منابع آبی و خاکی در سطح ملی در استان های مختلف اجرا می شود.

گلستان 110 هزار هکتار اراضی شیبدار دارد.

کد مطلب 1502055

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