سيد صالحي تنها بازيكن غايب تيم سپاهان اصفهان

به گزارش خبرنگار" مهر" بازيكنان تيم فولاد مباركه سپاهان امروزعصرآخرين تمرين خود را درزمين ورزشگاه آرارات برگزار خواهند كرد وسپس فردا صبح راهي تهران مي شوند.

بنابراين گزارش درنزد سپاهاني ها سيد صالحي تنها بازيكن مصدوم تلقي مي شود، ضمن اينكه اصغرطالب نسب وسعيد رمضاني نيزبا رهايي از بند مصدوميت درصورت تاييد كادرفني مي توانند در تركيب تيم به ميدان بروند. سپاهان بازيكن محروم ومصدوم ندارد. بازيكنان سپاهان پس ازحضوردرتهران درهتل المپيك مستقرخواهند شد تا براي بازي روزجمعه مقابل صبا باتري آماده شوند.