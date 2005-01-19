نيويورك تايمز: تصاوير رسوايي انگليسي ها در ابوغريب دست از سر بلر برنمي دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، روزنامه ها و رسانه هاي صوتي و تصويري امروز تصاويري از سربازان انگليسي را در زندان ابوغريب منتشر كردند كه همه اين تصاوير فقط دو واژه "شرمندگي" و "شومي" را براي توني بلر تداعي مي كنند.

هم اكنون در حالي كه توني بلر بايد تا كمتر از 4 ماه ديگر در يك انتخابات شركت كند، مجبور است بارديگر از مواضع خود دفاع و اعلام كند كه همراهي وي با جرج بوش فقط برايش شرمندگي بر جاي گذاشته است.

پيش از اين سوالاتي درباره جنگ عراق و پيدانشدن سلاح هاي كشتار جمعي در اين كشور نخست وزير انگليس را زير سوال برده بود. اما وي توانسته بود در ماههاي اخير با مباحث سياسي تاحدي انتقادات را نسبت به خود كاهش دهد.

به نوشته اين روزنامه، برخي از منابع رسمي معتقدند كه اين تصاوير ممكن است به القاعده كمك كند تا اعضاي جديد استخدام كند.

تام داليل يكي از اعضاي حزب كار كه متعلق به بلراست ، به تلويزيون اسكاي (sky) گفت كه عصبانيت از بلر به عصبانيت از حزب كار و حتي انگليس انجاميده است و ما نمي توانيم همكاري و خوشبيني را به خود جلب كنيم.

گفتني است گزارش هاي امروز رسانه هاي انگليس حاكي است اتهاماتي نيز به نظاميان شكنجه گر انگليسي مبني بر عريان كردن اسراي عراقي و رفتار هاي شرم آور با آنها و گرفتن عكس هاي غير اخلاقي از آنها مطرح شده است .



يكي از اين تصاوير چهره يك نظامي انگليسي را نشان مي دهد كه يكي از پاهايش را بر روي سر يكي از اسراي عراقي قرار داده است بازجويان معتقدند نظاميان انگليسي علاوه بر ضرب و شتم اسراي عراقي آنها را وادار به انجام حركات زشت و غير اخلاقي كرده اند.