امتیازگیری در نیم فصل دوم سخت است/ بازیکنانم باید زمین خراب را تسلیم کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا در کنفرانس قبل از بازی تیمهای شهرداری تبریز و مس کرمان اظهار داشت: بازی با مس کرمان اولین بازی نیم فصل دوم تیم ما است و از سویی ما در خانه بازی خواهیم کرد و به همین جهت باید خوب بازی کنیم تا حداکثر امتیازات این دیدار را از آن خود کنیم .

وی ادامه داد: تیم شهرداری به لحاظ مهره و شخصیت تیمی چیزی از دیگر تیمها کم ندارد و شاید نقاط ضعفی در تیم ما باشد اما سعی می کنیم تا آن را برطرف کرده و بر قدرت تیمی خود بیفزاییم .

مدیرروستا با اشاره به اینکه استراتژی هر تیمی پیروزی در بازیهای خانگی است، تصریح کرد: تیمی که می خواهد موفق شود، ابتدا باید بازیهای خانگی خود را با برد پشت سر بگذارد و سپس به فکر امتیازگیری از بازیهای بیرون از خانه باشد، ما نیز امروز یک بازی خانگی داریم و باید حداکثر امتیازات را از این دیدار به دست بیاوریم .

وی در خصوص تیم مس کرمان یادآور شد: مس یک تیم خوب با یک مربی باتجربه است که خط دفاع منسجمی دارد اما بازیکنان دفاعی این تیم هر از گاهی اشتباهاتی دارند، ما با تماشای فیلم بازیهای این تیم، نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرده ایم و می دانیم که این تیم در خانه حریف خوب دفاع می کند، این را هم بگویم که مس تیمی است که با توجه به توانایی هایش باید جایگاهش بهتر از رده شانزدهمی باشد .

سرمربی تیم شهرداری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "چرا تیم شهرداری در تعطیلات نیم فصل بازیکن جدیدی جذب نکرد؟" گفت: تیم ما نفرات خوبی در اختیار دارد اما ما در یکی، دو روز گذشته درپی جذب بازیکنان خوب بودیم که بنا به دلایلی نتوانستیم آنها را به خدمت بگیریم .

وی افزود: البته بازیکنی که هم به لحاظ فنی و هم اخلاقی و انضباطی در شرایط خوبی باشد، در این مقطع پیدا نکردیم که جذب کنیم و از سویی نیز نمی خواستیم خرج اضافی روی دست باشگاه بگذاریم .

مدیرروستا در خصوص عدم توافق با اشپیتیم آرفی بازیکن تیم تراکتورسازی نیز اظهار داشت: ما امروز (چهارشنبه) با اطلاع باشگاه تراکتورسازی مذاکراتی را با آرفی داشتیم و علاقمند بودیم که این بازیکن را به خدمت بگیریم اما مذاکرات دو طرف در خصوص مسایل مالی به بن بست خورد تا این انتقال صورت نگیرد .

وی با بیان اینکه تیم شهرداری از پتانسیل خوبی برخوردار است، بیان کرد: من معتقدم که تیم شهرداری با توجه به امکانات و نفرات خوبی که در اختیار دارد، می تواند در جمع شش تیم بالای جدول باشد اما این گفته من به این معنی نیست که قول حضور در جمع شش تیم بالای جدول را به مسئولان باشگاه بدهم! ولی به هر حال من و بازیکنانم تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا بهترین نتایج را با تیم شهرداری گرفته و در جایگاهی مناسب قرار بگیریم .

سرمربی شهرداری تبریز در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص نامناسب بودن وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، تاکید کرد: اگرچه من فرصت نکردم که بروم و زمین چمن ورزشگاه را ببینم اما این نکته را به بازیکنانم گوشزد کرده ام که آنقدر باید خوب بازی کنند که همین زمین چمن خراب تسلیم آنها شود و از طرفی بازیکنانم نباید هرگز توپ و زمین و داور و ... را بهانه قرار دهند .

تیم شهرداری از ساعت 15 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پذیرای تیم مس کرمان خواهد بود .