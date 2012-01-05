صبا - تراکتور؛ دعوا برای یک طبقه بالاتر!/ استقلال و سپاهان برای قلعه نویی بازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز جمعه با انجام پنج دیدار باقی مانده به پایان می رسد که بر اساس برنامه در یکی از مهم ترین بازی ها، تیم تراکتورسازی تبریز به میهمانی تیم صبای قم می رود .

تراکتورسازی که نیم فصل اول را برخلاف شروع خوب خود و صدرنشینی در هفته ششم، در نهایت با ایستادن در خانه چهارم به پایان رساند، اکنون یک نیمه راه را مقابل خود می بیند و طبیعی است که این تیم برای برآورده سازی خواسته های هواداران خود، باید در دور برگشت نتایجی بهتر از دور رفت کسب کند .

این تیم تبریزی البته در نیم فصل اول با مشکلات غیرقابل پیش بینی از جمله دوری اجباری مهدی کیانی و همچنین مصدومیت فردین عابدینی مواجه شد و حدود 10 هفته را بدون این دو بازیکن اصلی خود سپری کرد اما با این وجود، خیلی ها معتقدند که تراکتورسازی در برخی بازیها در حد و اندازه های خود ظاهر نشد و همین امر سبب شد تا محبوب ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور در پایان دور رفت، هفت امتیاز با صدر جدول فاصله داشته باشد .

تراکتورسازی اما در شرایطی بعد از ظهر جمعه هفته جاری به دیدار تیم صبا در قم خواهد رفت که فقط به دلیل تفاضل گل بالاتر نسبت به حریف در رده چهارم ایستاده است .

بر ای درک اهمیت این دیدار کافیست که نگاهی به جدول رده بندی انداخته شده و جایگاه دو تیم و امتیازاتشان مشاهده شود.

تیم امیر قلعه نویی 29 امتیازی است و تیم عبداله ویسی نیز همین تعداد امتیاز را اندوخته، اما همانگونه که ذکر شد، تراکتورسازی به واسطه تفاضل گل بهتر خود که ناشی از خط حمله قوی این تیم است، یک پله بالاتر از صبا قرار دارد .

بی گمان امتیازگیری هر یک از دو تیم در این دیدار رو در رو، ارزش خود را در آخر فصل نشان خواهد داد و تیمی که در بازی جمعه این هفته موفق به شکست حریف باشد، طبیعتا یک گام جلو تر بوده و خواهد توانست با فراغت بال به کار خود ادامه دهد .

کما اینکه در بازی رفت که شاید خوش بین ترین هوادار صبا فکرش را نیز نمی کرد که تیمش بتواند تراکتور را در تبریز شکست دهد، شاگردان ویسی موفق به انجام این مهم شدند و همان سه امتیاز سبب شد که در مقاطعی از فصل تیم قمی بالاتر از رقیب تبریزی اش در جدول ایستاده و به قولی موی دماغ تراکتور در هفته های بعدی باشد .

از سویی، هر تیمی در هر رقابتی منتظر لغزش تیم مقابل می ماند و از اینرو بهترین زمان برای جا گذاشتن رقیب، می تواند مصاف مستقیم دو تیم با یکدیگر باشد .

اما این بازی اهمیت دیگری نیز دارد و می تواند شادی تیم برنده را دوچندان کند؛ چراکه تیمهای اول و دوم جدول رده بندی ساعتی پس از مصاف صبا و تراکتور به دیدار یکدیگر خواهند رفت و هر نتیجه ای که در آن بازی بین تیمهای استقلال 36 امتیازی و سپاهان 30 امتیازی رخ دهد، به تعبیری به سود تیم برنده دیدار جمعه قم خواهد شد .

در صورتیکه تیم استقلال برنده دیدار با سپاهان لقب بگیرد، اگرچه فاصله خود با جدی ترین تعقیب کننده اش را افزایش خواهد اما از طرفی، تیم سپاهان که رقیب جدی تراکتورسازی است، سه امتیاز از دست داده و فرصت برای پیشی گرفتن تیم تبریزی مهیا خواهد شد .

برد سپاهان اما، با اینکه این تیم اصفهانی را در جایگاه دوم نگه خواهد داشت اما سود آن نتیجه برای تراکتورسازان نیز از این بابت خواهد بود که استقلال صدرنشین سه امتیاز از دست داده و به تبع آن، فاصله تیمهای بالای جدولی از جمله خود تراکتورسازی با تیم صدرنشین کاهش خواهد یافت .

اما نتیجه تساوی در دیدار عصرآدینه ورزشگاه آزادی تهران، شاید بهتر از هر نتیجه دیگری برای تراکتورسازان شادی آفرین باشد؛ چون دو تیم رقیب هر کدام دو امتیاز از دست خواهند داد و امیدهای صدرنشینی برای تبریزی ها زنده تر خواهد شد .

ا لبته لطف این نتایج در شرایطی شامل حال قلعه نویی و شاگردانش خواهد شد که این آنها بتوانند از خانه صبای قم سه امتیاز بگیرند وگرنه اگر چیزی غیر از این باشد، آنگاه سایر تیمها از جمله نفت تهران و صبای قم منفعت نتیجه جدال استقلال و سپاهان را به جیب خواهند زد .

در بین تیمهای بالای جدولی اما، تیم نفت تهران شاید راحت ترین بازی هفته را داشته باشد، این تیم رده سومی که همراه با سپاهان 30 امتیازی است، در خانه به دیدار تیم پایین جدولی فجرسپاسی خواهد رفت و حداقل به روی کاغذ می توان شانس پیروزی شاگردان حسین فرکی را بیشتر از تیم تحت هدایت محمود یاوری دانست اما این موضوع نباید فراموش شود که در پایین جدول نیز همانند بالای جدول، تیمها رقابت سختی با همسایه ها دارند و فجر به خاطر اینکه از خط قرمز قعرجدول فاصله بگیرد، مجبور است که تمام توان خود را برای کسب امتیاز به کار گرفته و روز سختی را برای نفت تهران رقم بزند .

با این اوصاف می توان گفت که نتایج این هفته که آغازین هفته دور برگشت است، می تواند در سرنوشت تیمها بویژه بالای جدولی ها تا حدودی تاثیرگذار باشد و از اینرو اگر تراکتورسازی تبریز فاتح مصاف با صبا باشد، می توان به صدرنشینی این تیم در هفته هایی نه چندان دور نیز امیدوار بود .

دیدار دو تیم صبای قم و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه شهید حیدریان قم به انجام خواهد رسید .

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محمود نصیرپور