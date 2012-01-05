به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان، مربی تیم سپاهان در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در ابتدا باید به خاطر نیامدن آقای کرانچار سرمربی تیم از تمام شما عزیزان عذرخواهی کنم. با توجه به اینکه تیم تمرین داشت و ایشان باید در این تمرین حضور می‌داشت نتوانست خود را به نشست خبری برساند.

مرزبان در ادامه و در خصوص بازی مقابل استقلال تهران گفت:‌ این بازی سخت‌ترین و یکی از حساس‌ترین بازی‌های ما در نیم فصل دوم خواهد بود. با توجه به اینکه ما به دنبال صدرنشینی در نیم فصل دوم هستیم تلاش ما بر این است که بتوانیم با کسب سه امتیاز این دیدار فاصله خود را با استقلال کمتر کنیم و همچنان مدعی قهرمانی در این فصل باشیم.

وی تاکید کرد: ما اهل کری خواندن نیستیم و حتی با گرفتن یک امتیاز در این دیدار نیز موافقیم. با توجه به اینکه 16 بازی در لیگ برای ما باقی مانده مطمئنم که مسئله قهرمانی به روز آخر کشیده خواهد شد و با علم به این که تیم ما از لحاظ روانی و بدنی بسیار خوب است این قدرت را داریم تا در روز آخر قهرمان لیگ برتر شویم.

مربی تیم سپاهان اصفهان در خصوص محرومان و مصدومان این تیم در دیدار با استقلال گفت: در این دیدار احمد جمشیدیان را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت. او حداقل تا 6 هفته نمی تواند برای ما بازی کند. سیدجلال حسینی نیز با توجه به اینکه یک جراحی کوچک انجام داده حضورش در دیدار فردا بستگی به نظر آقای کرانچار دارد و فردا مشخص خواهد شد که آیا وی می‌تواند بازی کند یا خیر. علاوه بر اینها یانوش هم از تیم سپاهان جدا شده و دیگر در کنار ما نیست.

مرزبان در پاسخ به این سئوال که "علت رفتن یانوش چه بوده است؟"، گفت: در این خصوص من نباید اظهارنظر کنم و بهتر است مسئولان باشگاه علت جدایی یانوش را بیان کنند.

مربی تیم سپاهان اصفهان در پاسخ به این سئوال که اگر استقلال این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد آیا سپاهان خواهد توانست به قهرمانی فکر کند یا خیر، گفت: قطعا پیروزی استقلال در این دیدار کار ما را سخت خواهد کرد و ما موظف هستیم که دیدارهای باقی مانده خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا بتوانیم همچنان مدعی قهرمانی باشیم.

مرزبان در پاسخ به این سئوال که "آیا در نیم فصل بازیکنان جدیدی به جمع خود اضافه کرده‌اید یا خیر؟"، گفت: ما با یک مهاجم برزیلی به نام سزار قرارداد بسته‌ایم. این بازیکن یک بازیکن بسیار حرفه‌ای است و از نظر فنی و تاکتیکی قدرت بسیار خوبی دارد. ما نه تنها از روی ویدئو بلکه با توجه به اطلاعاتی که دوستان‌مان در کشورهای مختلف به ما می‌دهند این بازیکن را مدتی زیر نظر داشته و پس از آنکه احساس کردیم توانایی حضور در سپاهان را دارد و می‌تواند به کارهای تاکتیکی ما کمک کند جذبش کرده و با او قرارداد بستیم.

وی تاکید کرد: ما بازیکنانی را به خدمت می‌گیریم که براساس کیفیت تیم‌مان برای ما بازی کنند یا بتوانند با حضورشان وزن تیم سپاهان را بالا ببرند.

مربی تیم سپاهان در پایان ضمن ابراز رضایت از اردوی یک هفته‌ای این تیم در کیش گفت: جا دارد از زحمات مسئولان باشگاه سپاهان بسیار تشکر کنم چرا که در این اردو ما از لحاظ تاکتیکی و روحی و فنی به شرایط بسیار ایدهآلی رسیده‌ایم و فکر می‌کنم توانایی این را پیدا کرده‌ایم که در پایان فصل قهرمان لیگ بشویم.