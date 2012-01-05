باید در خانه پیروز شویم/ در نیم فصل اول رفاقتمان کم بود

میثم بائو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم مس یکی از تیم های خوب لیگ برتر است، اظهار داشت: ما امروز با تیمی بازی داریم که اگرچه در جدول جایگاه پایینی دارد اما یک تیم خوب با یک مربی باتجربه است اما با این وجود ما در خانه بازی خواهیم کرد و باید به دنبال کسب سه امتیاز باشیم .

وی در تشریح علل ناکامی تیم شهرداری در نیم فصل اول، یادآور شد: من و سعید دقیقی در ابتدای فصل به همراه تیم ملی بودیم و تیم شهرداری نیز در اردوی ترکیه بود و از اینرو ما دو نفر خبر چندانی از تیم باشگاهی مان نداشتیم اما این موضوع را باید بگویم که در نیم فصل اول تیم ما مشکل عدم رفاقت داشت .

بائو ادامه داد: البته آقای یشیچ در مدت زمان حضورش در تیم شهرداری زحمت کشید ولی وی ایرادی که داشت این بود که در اخراج و کنار گذاشتن بازیکنان اصلا صبر نداشت و خیلی زود در این مورد تصمیم می گرفت .

وی در خصوص اردوی اخیر تیم شهرداری در کرج تصریح کرد: طی دو سالی که در شهرداری هستم، تاکنون چنین اردوی خوبی را تجربه نکرده بودم، در این اردو احساسی به من دست داد که سال گذشته آن را داشتم؛ زمانی که توانستیم با رفاقت و همدلی تیم شهرداری را در لیگ برتر نگه داریم .

ا ین بازیکن خوش تکنیک در ادامه یادآور شد: طبق تمریناتی که در کرج داشتیم، به یک اصول تاکتیکی خوبی رسیدیم و بخصوص در کار دفاع تیمی بیشتر کار کردیم، ما در نیم فصل اول مشکل دفاعی نیز داشتیم اما در حمله خوب کار می کردیم و خودمان نیز متوجه این موضوع بودیم .

تیم شهرداری از چارچوب بازیهای هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت 15 امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم مس کرمان خواهد بود