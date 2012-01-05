5 هزار نسخه جامع المقاتل امام حسین(ع) در بین شهروندان کرجی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ورمحمدی با بیان این مطلب گفت: در سال جاری برنامه های ویژه ای به مناسبت قرار گرفتن در ایام سوگواری سالار و امام شهیدان امام حسین (ع)،در دستور کار این معاونت قرار گرفت، که یکی از این برنامه ها تهیه و توزیع 20 هزار سی دی جامع المقاتل امام حسین در قالب نرم افزار بود.

وی افزود: تا کنون 15 هزار نسخه از این نرم افزار در بین مناطق 12گانه شهرداری و شهروندان کرجی توزیع شده است و پنج هزار نرم افزار باقی مانده نیز در روز اربعین امام حسین (ع)در بین شهروندان توزیع خواهد شد.



این مسئول با اشاره به محتویات این نرم افزار عنوان کرد: این مجموعه شامل متن قابل چاپ و جستجوی کتب، روضة الشهداء کاشفی، ترجمه لهوف سید بن طاووس، مقتل بحار الانوار مجلدات 44 و 45 به عربی و فارسی، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، فرهنگ عاشورا جواد محدثی، ترجمه مقتل ابو مخنف، زندگانی علی اکبر، سکینه، مسلم ابن عقیل نوشته مقرم، ناسخ التواریخ میرزا محمد تقی سپهر 4 جلد، فرسان الهیجاء ذبیح الله محلاتی 2 جلد، زندگانی امام حسین علیه السلام هاشم رسولی محلاتی، ترجمه ارشاد شیخ مفید، سردار کربلا حضرت ابوالفضل العباس نوشته عبدالرزاق المقرم است.



ورمحمدی اظهار داشت: همچنین در این نرم افزار چند رسانه ای 150 قطعه سبک های مداحی در مصیبت امام حسین (ع) و چهار ساعت فیلم گلچین عزاداری های ایران (دو ساعت فیلم کامل مقتل خوانی به زبان عربی و گلچین مراسم بیت رهبری) به همراه مجموعه کاملی از تصاویر گرافیکی با موضوع عاشورا و امام حسین ( ع) در اختیار کاربران قرار گرفته است.



این مسئول در ادامه با تاکید بر تبیین جایگاه امامت و ترویج دین اسلام در میان تمامی اقشار بیان کرد: ایجاد تعامل مطلوب با هیئت‌های مذهبی ،سیاه پوش کردن شهر، برگزاری مراسم های متنوع عزاداری به لحاظ کیفی و کمی از جمله سیاست های این معاونت در راستای همنوایی با شهروندان در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین است.



مدیر فرهنگی شهرداری کرج با بیان اینکه معاونت فرهنگی شهرداری کرج برای کمک به هیئت های مذهبی با همکاری کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی اقلامی را به عنوان بسته های فرهنگی در بین هیئتها توزیع کرده است، افزود: در این رابطه 600 بسته اقلام فرهنگی ویژه این ایام، سی دی صوتی مخصوص هیئتها و وسائلی ویژه این ایام به تکایا و هیئت ارائه شد.

