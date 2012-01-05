امروز حاج علی بخشی پیام رهبر را شنیده و به آن افتخار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تشییع پیکر حاج علی بخشی که ظهر پنج شنبه و با حضور مقامات و مسئولان کشوری و استانی در کرج برگزار شد، برادرزاده حاج علی بخشی ضمن تشکر و قدردانی از حضور گسترده مردم و مسئولان در مراسم تشییع گفت: حضور گسترده و تجلیل شایسته مردم و مسئولان بی شک سبب شادی روح آن مرحوم بوده و یقین دارم حاج علی بخشی امروز پیام تسلیت رهبر کبیر انقلاب را شنیده و از این بابت به خود افتخار خواهد کرد.

وی افزود: حاج علی بخشی در تمام طول عمر خود دوستدار و پیرو ولی فقیه بوده و تا آخرین لحظه های عمر گوش به فرمان ایشان بوده و برای دفاع از ایشان و ارزشهای نظام اسلامی هیچ باکی نداشته و همواره آماده نثار جان خود در این راه بود.

وی گفت: حاج علی بخشی، دو فرزندش، داماد بزرگوارشان و پدرم افتخار خانواده بخشی بوده و خانواده ما را نورانی و متبرک کرده اند.

هرگز با خاطراتم دل خانواده شهدا را به درد نخواهم آورد

برادرزاده حاج علی بخشی با اشاره به یکی از خاطرات مرحوم بخشی در خصوص شهادت فرزندانش گفت: عمویم هرگز این خاطره را برای کسی بازگو نکرد و وقتی علت را از وی پرسیدم در جواب گفت: هرگز نمی خواهم خاطراتم دل خانواده شهدا را به درد بیاورد.