حسنی مبارک مسئول کشتار معترضان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادستانی کل مصر امروز در دادخواست اتهامی علیه حسنی مبارک در دادگاه جنایی قاهره اعلام کرد: حسنی مبارک مسئول کشتار معترضان در جریان انقلاب 25 ژانویه است.

در این دادخواست آمده است : مبارک می توانست به جای کشتار انقلابیون دستور دهد با اعتراضات مسالمت آمیز مردم با خشونت برخورد نشود و در این رابطه موضع مشابه سال 1997 را اتخاذ کند که در پی حمله مسلحانه به شهر الاقصر و کشته شدن دهها گردشگر "حسن الالفی" وزیر کشور وقت مصر را برکنار کرد.

این در حالی است که مبارک در جریان انقلاب 25 ژانویه به وزیر کشور رژیم مخلوع خود دستور داد اعتراضات مردمی به شدت سرکوب شود.

در ادامه این دادخواست گفته شده است : حسنی مبارک رژیم فاسدی را تشکیل داده بود که تنها منافع شخصی و منافع خانوادگی خود را در نظر داشت و وی تلاش می کرد با واگذاری قدرت به جمال، یکی از پسران خود، حکومت را موروثی کند.

مشارکت در کشتار انقلابیون مصری، سوء استفاده از قدرت، تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به رژیم صهیونیستی و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات حسنی مبارک به شمار می رود.

در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر 850 نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر زخمی شدند.