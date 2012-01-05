احمد گزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرط باشگاه استقلال برای انتقال جاسم کرار به باشگاه شاهین بوشهر و صدور رضایت‌نامه این بازیکن گفت: جاسم کرار با ما قرارداد داخلی امضا کرده است. ما حتی برای این بازیکن عراقی بلیت هواپیمای تهیه کرده‌ایم و او عصر امروز پنجشنبه وارد بوشهر خواهد شد.

وی در خصوص شرط باشگاه استقلال برای بازی نکردن کرار مقابل این تیم در دیدار فینال جام حذفی گفت: مسئولان باشگاه استقلال ابتدا چنین شرطی گذاشته بودند اما عصر پنجشنبه با حضور افراشته، رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین در محل باشگاه استقلال و مذاکره وی با فتح الله زاده این شرط منتفی شد.

رئیس هیئت موسسین باشگاه شاهین بوشهر تصریح کرد: مسئولان باشگاه استقلال با توجه به توافق مالی دو باشگاه رضایتنامه جاسم کرار را صادر کردند، بنابراین ما مشکلی برای استفاده از این مهاجم عراقی در بازی فینال جام حذفی نداریم و او می تواند با نظر کادر فنی در این بازی به میدان برود.