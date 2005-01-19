مدير گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي : پژوهش كاربردي قرآن زمينه ارتقاء آگاهي هاي عمومي را فراهم مي كند

دكتر محمد علي رضايي مدير گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : در زمينه پژوهش قرآني دو بحث وجود دارد ، بحث نظري پژوهش هايي كه انجام مي شود و در كنار آن بحث كاربردي بودن پژوه ها است كه بايد اين دو مورد از سوي پژوهشگران قرآني مورد توجه قرار گيرد .

وي با اشاره به اين كه در مباحث نظري و مقوله تفسير كارها و اقدامات خوبي طي 1400 سال گذشته صورت گرفته است ، گفت : آنچه در شرايط و دنياي امروز از اهميت ويژه اي برخوردار است ، اين است كه مي بايست تفاسير را براي اقشار مختلف جامعه و همچنين تمام گروه هاي سني كاربردي كرد .

مدير گروه قرآن پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه با تأكيد بر اين كه با توجه به اهميت مباحث مختلف قرآن ، براي تمام گروه ها از جمله كودكان ، افراد فرهيخته و دانشگاهيان بايد تفسيرهاي جداگانه و ويژه اي وجود داشته باشد ، افزود : براي آن كه پژوهش هاي تفسيري انجام شده ، كاربردي بوده و تأثيرگذار باشند ، بايد به هنگام انجام تحقيقات لازم به منظور نگارش تفسير ، زندگي را از منظر قرآن مورد توجه قرار داد .

دكتر رضايي در مورد مباحث و پژوهش در خصوص مباني قرآن گفت : در مورد برخي مباني ، در حوزه تفسير شيعي مي بايست بيش از پيش كار شده ، آثار متنوعي در اين زمينه خلق و در اختيار گروه هاي مختلف مخاطبان قرار گيرد .

وي بحث هرمونتيك قرآن ، روش هاي تفسيري ، بحث مباني تفسير موضوعي و مباني تفسير مقارن و تطبيقي را از جمله مباحثي اعلام كرد كه در مورد آنها كم كارشده و بايد با عنايت بيشتر به اين مقوله ها نيز، زمينه استفاده علاقمندان قرآني ، ارتقاء آگاهي هاي عمومي و بكارگيري آنها در زندگي فراهم شود .