دفتر میراث فرهنگی نیاز ضروری فیروزکوه است/ میراث فرهنگی مدیریت اماکن مذهبی را نادیده نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سیدی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فیروزکوه، از نبود دفتر میراث فرهنگی در شهرستان گلایه کرده و افزود: عدم وجود دفتر میراث فرهنگی در شهرستان به ناهماهنگی و بروز تنشهایی در مدیریت بقاع متبرکه منجر می شود.

وی تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی تعداد هفت امامزاده سطح شهرستان را به بهانه ترمیم، حفاری کرده اما در نهایت آنها را به حال خود رها کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در بین آحاد مردم این طور شایعه شده است که اداره میراث فرهنگی در این حفاریها به دنبال دستیابی به گنج و دفینه است و بعد از دستیابی به مقصود خود، کار را نیمه تمام رها می سازد.

عملکرد میراث فرهنگی در مدیریت اماکن مقدس، پسندیده و شایسته نیست

وی تصریح کرد: این دیدگاه به هیچ عنوان مورد تأیید نیست، اما نحوه عملکرد این نهاد در مدیریت اماکن مقدس نیز پسندیده و شایسته نیست.

سیدی با بیان اینکه هرگونه دخل و تصرف و انجام عملیات عمرانی در بقاع متبرکه در حوزه کاری سازمان اوقاف است، افزود: اگر هم اداره میراث فرهنگی ادعایی نسبت به این اماکن مقدس دارد، نباید بدون هماهنگی با متولیان و هیئت امنای امامزاده ها به تخریب و یا ساخت و ساز در این بناها اقدام کند.

وی اظهار داشت: نکته مهم، مدیریت این مکانهای مقدس است که اداره میراث فرهنگی با بی اعتنایی از کنار آن می گذرد اما با ورود سازمان اوقاف به این عرصه، با کمک و یاری مردم مشکلات به حداقل خواهد رسید.

بقعه امامزاده سید اسماعیل(ع) فیروزکوه توسعه می باید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فیروزکوه در ادامه، از توسعه بقعه امامزاده سید اسماعیل فیروزکوه خبر داد و اضافه کرد: توسعه آستان مبارک امامزاده اسماعیل(ع) بر اساس یک طرح جامع و در چهار فاز پیگیری می شود.

وی افزود: فاز نخست اجرای این طرح احداث یک مجتمع فرهنگی بود که تقریباً راه اندازی شده و در فاز دوم، توسعه صحن این آستان در دستور کار قرار گرفته و از پیشرفت 80 درصدی برخوردار است.

سیدی از اختصاص 200 میلیون تومان اعتبار برای توسعه آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران خبر داد و گفت: از سال آینده توسعه شبستان امامزاده به 500 متر مربع در فاز سوم عملیاتی می شود و شبستان "حراء" در جوار این آستان مقدس تأسیس و در نهایت توسعه و تجهیز مراکز خدماتی و رفاهی برای مسافران و زائران در فاز چهارم دنباله گیری خواهد شد.

توسعه بقعه امامزاده اسماعیل(ع) در چهار مرحله با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان

وی تصریح کرد: مبلغ پیش بینی شده برای سه فاز نخست این طرح 600 میلیون تومان است که دو سوم آن از محل منابع داخلی تأمین اعتبار شده است.

شایان ذکر است بقعه امامزاده اسماعیل(ع) فیروزکوه در مرکز بافت قدیم شهر فیروزکوه و در شمال کوه منفردی واقع شده که قلعه قدیمی فیروزکوه روی آن کوه ساخته شده است. نسب این امامزاده به امام موسی کاظم(ع) می رسد؛ بنای اولیه این بقعه احتمالا مربوط به قرن ششم یا هفتم هجری است، اما بنای قبلی بقعه امامزاده که شامل راهروهایی کوچک همراه با چند اتاق و گنبدی بر روی آن بود، در سالهای اولیه انقلاب تخریب شده و امروزه بنایی دو طبقه بر روی آن ساخته شده است.

تاریخ احداث بنای جدید بر روی ضریح امامزاده، سال 1401هجری قمری حک شده است.