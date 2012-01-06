به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست ادبی هفت اقلیم با موضوع نقد و بررسی مجموعه داستان «شکارچی را به عروسیام دعوت کن» با حضور فرشته احمدی و مجتبی گلستانی به عنوان منتقدان این اثر برگزار خواهد شد.
پیش از سخنرانی منتقدان این برنامه، یوسف انصاری به عنوان دبیر سابق بخش داستانهای ایرانی انتشارات افراز، ناشر این اثر، به بیان سخنانی درباره کلیت این کتاب و چگونگی شکلگیری و انتشار آن، خواهد پرداخت. «شکارچی را به عروسیام دعوت کن» پاییز امسال توسط انتشارات افراز راهی بازار نشر شد.
مسعود لک، نویسنده این کتاب، دانشآموخته سینما و ارتباطات است و چند دوره مسئولیت دبیر کنگره ملی داستان درود را به عهده داشته است. داستانهای «شکارچی را به عروسیام دعوت کن» دارای یک حس نوستالژیک بوده و به نوعی واگویههایی از روابط انسانها هستند.
نشست نقد و بررسی این مجموعه داستان روز جمعه 23 دی از ساعت 17 در پاتوق ادبی کافه گارنو واقع در میدان ولیعصر (عج)، طبقه فوقانی مرکز خرید دوبی برگزار میشود.
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