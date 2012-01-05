صیانت از سلامت نیروی کار یک الزام قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزا بیگی در جلسه هم‌اندیشی رعایت مقررات فنی و حفاظتی معادن ذغالسنگ زرند، با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) به مالک اشتر در ارتباط با توجه به نیازمندان و معیشت قشر کارگران اظهار داشت: کارگران از قشرهای مستضعف جامعه هستند و باید برای حل مسائل و مشکلات به‌حق کارگران تمام توان خود را به کار گیریم.

میرزابیگی ادامه داد: ارزشمندترین سرمایه معادن ، منابع انسانی بوده که با توجه به روند رو به‌ رشد تکنولوژی‌های جدید، لزوم صیانت از نیروی کار و ایجاد محیطی ایمن در کارگاه‌ها و کارخانجات از مهم‌ترین وظایف کارفرمایان است.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از هرگونه صدمات جانی و مالی باید کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران را به استفاده از لوازم حفاظت فردی ترغیب کنند.

این مسئول قضایی با بیان اهداف کلی حفاظت، ایمنی و سلامت کار و مخاطراتی که ممکن است صیانت منابع انسانی را به خطر اندازد، یادآور شد: صیانت از سلامت روانی و جسمانی نیروی کار، نه‌ تنها وظیفه انسانی است بلکه یک الزام قانونی نیز محسوب می‌شود.

میرزابیگی با تاکید بر افزایش بازرسی‌ها در معادن گفت: از این پس مقرر شده، بازرسان اداره کار به طور منظم از معادن و کارخانجات مختلف، ضمن بازدید گزارش‌های مربوط به ایمنی و بهداشت در معادن را به دادسرای عمومی و انقلاب گزارش کنند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده موارد تخلف با کارفرمایان متخلف به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی به شدت برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

دادستان زرند با اشاره به گزارش‌های رسیده در رابطه با عدم پرداخت حقوق کارگران معادن، از مسئولان ذغالسنگ استان کرمان خواست پیگیری‌های مجدانه خود را در این رابطه ادامه دهند تا کارگران با دلگرمی بیشتر کار خود را ادامه دهند.

