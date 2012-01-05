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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

بابلی:

17.24 کیلوگرم مواد مخدر در اسلام آباد غرب کشف شد

17.24 کیلوگرم مواد مخدر در اسلام آباد غرب کشف شد

اسلام آبادغرب ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب کفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 17.24 کیلوگرم، انواع مواد مخدر و 33 هزار عدد انواع قرص مخدر و روان گردان در شهرستان اسلام آباد غرب کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسلام آبادغرب گفت: مواد مخدر امروز امنیت اجتماعی جامعه و کشور را هدف قرار داده و مبارزه با آن یک حرکت انقلابی با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود را می طلبد.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب تاکید کرد: اطلاع رسانی به موقع به ویژه در سخنرانی ها پیرامون مضرات و آثار مخرب مواد مخدر توسط مسئولان شهرستان، بسیار ضروری است و باید آگاه سازی با رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد و توسعه و تقویت درمان معتادان و حرفه آموزی و اشتغال آنان انجام شود.

بابلی افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون 17.24 کیلوگرم  انواع مواد مخدر و 33 هزار عدد انواع قرص مخدر و روان گردان در شهرستان اسلام آباد غرب کشف شده است.

فرماندار اسلام آبادغرب افزود: در این راستا 203 نفر دستگیر که از متهمان 9 قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شده است.

وی در پایان، رقم کشفیات سالجاری را نسبت به سال گذشته، به میزان 75درصد افزایش عنوان کرد و گفت: در این راستا 203 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
 

کد مطلب 1502115

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