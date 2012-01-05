تثبیت صدرنشینی تیم والیبال بانوان گیتی پسند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور ظهر امروز(پنج شنبه) دو تیم گاز تهران و گیتی پسند اصفهان در سالن خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان راحله آرا موفق شدند دقایقی پیش با نتیجه 3 بر یک به پیروزی ارزشمندی دست یابند.

گیتی پسند تنها گیم دوم بازی را با نتیجه 25 بر 17 به حریف واگذار کرد اما در گیم های اول، سوم و چهارم با امتیاز های 25 بر 19، 25 بر 9 و 25 بر 20 به پیروزی دست یافتند.

گیتی پسند اصفهان با این پیروزی 25 امتیازی شد تا با 4 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول گاز تهران صدرنشینی خود را تثبیت نماید.

سایر دیدارهای این هفته لیگ والیبال بانوان فردا جمعه برگزار می شود.