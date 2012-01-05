موزه اشیای تاریخی در بقاع و اماکن متبرکه تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غلامی ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی متبرکان بقاعهای استان اردبیل اظهار داشت: با راه اندازی این موزه ها علاوه بر تقویت جنبه های فرهنگی فعالیتهای اماکن متبرکه، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران و علاقمندان فراهم می شود.

وی برنامه ریزی صحیح و تلاش جدی برای انجام فعالیتهای موثر فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی را از اهداف معاونت بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور عنوان کرد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: مراقبت در حفظ و نگهداری ابنیه، اموال، تاسیسات، بهسازی و توسعه مورد نیاز برای طرح مصوبات و اهتمام لازم در گردآوری به موقع هدایا و عواید و واریز آنها به حساب مربوطه را از وظایف هیئت امنا و کارکنان بقاع است.

کثرت امامزاده در ایران نشانه علاقه ایرانیان به خاندان نبوی است



وی از وجود هشت هزار و500 امامزاده در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: کثرت امامزاده در جمهوری اسلامی ایران نشان از علاقه وافر ایرانیان به خاندان پیامبر اکرم (ص) است.



غلامی با بیان اینکه مهاجرت امامزاده ها به ایران در چهار مرحله انجام شده است، بیان داشت: مقطع اول مهاجرت خاندان پیامبر در زمان حجاج بن یوسف ثقفی انجام شده که وی عرصه را برای امام زاده ها تنگ کرده بود.



وی دور دوم سفر امامزاده ها به ایران را در زمان استقرار امام رضا (ع) در مرو دانست و یادآور شد: در این دوره فرزندان و نوادگان امام باقر (ع) به منظور زیارت امام رضا (ع) به ایران عزیمت کرده اند.



این مسئول با اشاره به دور سوم سفر امامزاده ها در زمان نهضت این خاندان تصریح کرد: امامزاده ها برای دفاع از حقانیت پیامبر (ص) در دیار خود دست به نهضت برده بودند، اما به دلیل تعداد کم نیروها و نداشتن تجهیزات لازم شکست خوردند و بالاجبار به ایران سفر کردند.



وی مقطع چهارم سفر امامزاده ها به ایران را همزمان با حکومت علویان بیان کرد و متذکر شد: امامزاده ها با شنیدن تشکیل حکومت حکومت علویان در طبرستان به صورت گسترده به ایران عزیمت کردند و این به معنای آن نیست که ایران از امنیت بالایی برخوردار بود.



توجه مردم به ساختن بقعه هدف اوقاف است



غلامی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان اوقاف جلب توجه مردم به ساخت و آبادانی بقعه برای اماکن متبرکه است، ابراز داشت: باید برای جذب نذورات مردم و ساختن بقاع در کشور برنامه ریزیهای دقیقی اجرا شود.



وی با اشاره به اینکه بقاع متبرکه همیشه بهترین و زیباترین بناهای زمان خود بودند، عنوان کرد: مردم علاقه شدیدی به ساخت و تعمیر بقاع متبرکه و امامزاده ها نشان می دهند که از عشق وافر مردم به ائمه اطهار نشات می گیرد.

