جلسه توجیهی نظام جدید آموزشی در اردکان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه توجیهی نظام جدید آموزشی "3-3-6" با حضور معاون آموزشی، کارشناسان آموزش ابتدایی آموزش و پرورش و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اردکان در پژوهشسرای جوان برگزار شد.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش اردکان با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اضافه شدن پایه ششم به مقطع ابتدایی را در راستای تحقق اهداف این سند دانست.

سیدعلی شاکر اظهار داشت: لازمه تحقق اهداف این سند، همکاری همه مجموعه آموزش و پرورش اعم از کارشناسان و معلمان است.

وی بیان داشت: برای تدوین نظام آموزشی جدید ساعتها زمان صرف شده و متخصصان حوزه آموزش تمام جوانب این طرح را بررسی و موشکافی کرده اند.

در این نشست مریم قلندری، کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کل استان یزد با بیان وضعیت، شرایط و اهداف سند تحول آموزش و پرورش، مطالبی پیرامون طرح شش پایه شدن مقطع ابتدایی و مشکلات، نقاط قوت، نقاط ضعف و امکانات مورد نیاز برای اجرای این طرح عنوان کرد.