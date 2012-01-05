تاکیدمالکی بر مصونیت نداشتن الهاشمی/تاسیس دفتر معاون طالبانی در سلیمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی سومریه اظهار داشت : تاکنون اقدام قاطعی علیه طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور صورت نگرفته است.

وی افزود: هیچکس در برابر کشتار ملت و ریختن خون مردم مصونیت ندارد و طارق الهاشمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نخست وزیر عراق درباره بحرانهای کنونی منطقه اظهار داشت : ما گفتگو را تایید می کنیم و راه حل هایی که مبتنی بر گفتگو باشد موفقیت آمیز خواهد بود و در مقابل راه حل های مبتنی بر خشونت سرنوشتی جز شکست به همراه نخواهد داشت.

مالکی در بخش دیگر سخنان خود روابط بغداد و واشنگتن را مثبت توصیف و اعلام کرد روابط دو کشور روابطی دوستانه و برپایه احترام و اجرای تعهدات است.

خبر دیگر اینکه طارق الهاشمی از افتتاح دفتر موقت در استان سلیمانیه منطقه کردستان عراق خبر داد.

طارق الهاشمی در پی صدور حکم بازداشت وی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی عراق از جمله تلاش برای ترور نوری المالکی به کردستان عراق فرار کرده است.

از سوی دیگر خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: "راکان المجالی" سخنگوی دولت اردن خبر درخواست پناهندگی طارق الهاشمی به امان را تکذیب کرد.

وی افزود: انتشار این اخبار بی پایه و اساس است و دولت اردن هیچ درخواستی از سوی هاشمی دریافت نکرده است.

برخی رسانه ها اخیرا اعلام کردند که طارق الهاشمی سه روز پیش از طریق واسطه درخواست پناهندگی خود را به دفتر پادشاهی اردن تحویل داده است و به نظر می رسد این کشور طی روزهای آتی با درخواست هاشمی موافقت کند.