  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

کرملین اعلام کرد:

تماس تلفنی احمدی نژاد و مدودف / رضایت ایران از موضع روسها

تماس تلفنی احمدی نژاد و مدودف / رضایت ایران از موضع روسها

کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد رئیس جمهوری ایران در گفتگو با همتای روس خود از تلاشهای مسکو برای حل موضوع هسته ای خود حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ کرملین امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد "دیمیتری مدودف" از موضع رضایتخبش ایران در قبال تلاشهای روسیه در موضوع هسته ای این کشور ابراز خرسندی کرده است.

بر این اساس دو طرف درباره ادامه مذاکرات در این زمینه توافق کرده اند. بنا بر این گزارش گفتگوی روسای جمهوری ایران و روسیه پس از تلاش دیپلماتهای اروپایی برای دستیابی به یک اجماع در تحریم نفت ایران در شب گذشته، انجام شده است.
 
این در حالی است که همکاری نزدیک ایران و روسیه در نیروگاه هسته ای بوشهر و مخالفت مسکو با تصمیمات خصمانه آمریکا و همپیمانانش، از موانع اصلی دستیابی غرب به اهدافش به شمار می رود.
 
گفتنی است شب گذشته پس از بحثهای طولانی، توافق اولیه ای میان کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران به دست آمد. با این حال یک دیپلمات اروپایی از وجود اختلاف بین مقامات اروپایی در مورد نحوه و میزان شدت اعمال این تحریم خبر داد.
کد مطلب 1502127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها