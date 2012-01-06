به گزارش خبرگزاری مهر، "نصرت الله تاجیک" در مطلبی تحت عنوان"حقوق بین الملل و عبور بی ضرر در تنگه هرمز" که آن را برای مهر ارسال کرده، می نویسد: من قبلا در مقاله ای نوشتم که متاسفانه پیام سیاسی مقامات ایرانی مبنی بر تهدید انسداد تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی ایران نه تنها خوب دریافت نشده است، بلکه این پیام ایران را به جای مسئولین سیاسی آمریکا، مقامات نظامی این کشور ترجمه و پاسخ نظامی داده اند و این ایراد نیز کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است و کمتر به این مسئله پرداخته شده است که چرا اصولا ایران در این مقطع چنین پیامی می دهد؟
در ادامه این مطلب آمده است: نوع مقالاتی هم که در این جو در رسانه ها انتشار یافته بیشتر به این امر پرداخته اند که آیا ایران از جهت حقوقی و یا عملی توان چنین کاری را دارد و اصولا به صلاح ایران است یا خیر؟ و آنها نیز از پرداختن به محتوا و دلایل ارسال این پیام خودداری کرده اند. نگاهی به تعامل غرب با پیامهای ایران نشان می دهد که همواره محتوای اصلی و واقعی این پیامها به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است نادیده انگاشته شده و بنابراین راه حل غلطی نیز در پیش گرفته شده است و در نهایت دو طرف از ارسال پیام به یکدیگر به نتیجه مطلوبی نرسیده اند.
تاجیک در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد: در زمینه مباحث حقوقی عبور در دریاها و تنگه ها مخصوصا تنگه هرمز باید گفت که چه به عبور ترانزیت قائل باشیم و یا عبور بی ضرر که بین ایران و آمریکا اختلاف است، ولی از جهت سیاسی مجموعه شرایطی که بر دنیا و روابط بین الملل حاکم است در وضعیتی نیست که بتوان تحرکات علیه ایران از سوی آمریکا و تعدادی از کشورهای منطقه در زمینه قطع منابع مالی ایران حاصل از فروش نفت را نادیده انگاشت.
یادداشت میهمان/
حقوق بین الملل و عبور بی ضرر در تنگه هرمز؛ انتظار غلط غرب از ایران
سفیر سابق ایران در اردن در یادداشتی درباره تنشهای اخیر در خصوص تنگه هرمز نوشت: مشکلی که ایالات متحده در این زمینه ایجاد کرد، این بود که "پیام سیاسی" ایران به جای اینکه از سوی سیاسیون تفسیر شود از سوی "نظامیان" در پنتاگون تفسیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، "نصرت الله تاجیک" در مطلبی تحت عنوان"حقوق بین الملل و عبور بی ضرر در تنگه هرمز" که آن را برای مهر ارسال کرده، می نویسد: من قبلا در مقاله ای نوشتم که متاسفانه پیام سیاسی مقامات ایرانی مبنی بر تهدید انسداد تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی ایران نه تنها خوب دریافت نشده است، بلکه این پیام ایران را به جای مسئولین سیاسی آمریکا، مقامات نظامی این کشور ترجمه و پاسخ نظامی داده اند و این ایراد نیز کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است و کمتر به این مسئله پرداخته شده است که چرا اصولا ایران در این مقطع چنین پیامی می دهد؟
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