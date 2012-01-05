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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

علیمرادی:

12 هزار مشترک از خدمات فاضلاب در گلستان بهره مند شده اند

12 هزار مشترک از خدمات فاضلاب در گلستان بهره مند شده اند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: 12 هزار مشترک در چهار شهر استان از خدمات فاضلاب استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان به مناسبت 15دیماه سالروز تشکیل شرکت آب وفاضلاب گفت: در بخش فاضلاب از 21 شهر استان 20 شهرستان یا فاضلاب در آن به بهره برداری رسیده است یا در حال بهره برداری و در دست مطالعه است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان گلستان بیان داشت: در چهار شهرستان گرگان، گنبد، بندرگز و ترکمن سیستم فاضلاب به بهره برداری رسیده است و تصفیه خانه و خط انتقال انجام شده است وبخش عمده ای از مشنرکان از این خدما ت استفاده می کنند.

وی بیان داشت:در شهر گنبد 70 کیلومتر از شبکه جمع آوری ، هفت کیلومتر خط انتقال و تصفیه خانه نیز در حال انجام  است و ظرف 12تا 16ماه آینده به بهره برداری می رسد.

علیمرادی افزود: در آزاد شهر نیز 40 کیلومتر شبکه جمع آوری و دو هزار و400 متر خط انتقال انجام شده است و در حال مناقصه برای انتخاب پیمانکار هستیم .

وی تصریح کرد: در شهر علی آباد کتول نیز محل تصفیه خانه در حال تملک است و ما تنها در شهر توکنده برای طرح فاضلاب کاری انجام نداده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اضافه کرد: در شهر های مینودشت و گمیشان نیز در حال مطالعه فاز های یک و دو هستیم.

وی ادامه داد: در بخش فاضلاب تا سقف یک میلیون تومان به افرادی که درخواست دارند وام داده می شود و در خصوص خرید انشعاب فاضلاب برای مشترکانی که قادر به پرداخت یکباره این هزینه نیستند اقساط 36ماهه در نظر گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین و اساسی ترین عامل موفقیت یک سازمان آموزش و فرهنگ سازی است گفت: ما مشکل منابع نداریم بلکه بیشترین مشکل در مدیریت مصرف و نداشتن فرهنگ صحیح صرفه جویی است. 

کد مطلب 1502130

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